LE IDEE / .3 / ALDO DI LELLO: HO VISTO I ’FASCISTI’ APPLAUDIRE A SCENA APERTA UN COMUNISTA NON PENTITO

(g.p.) ______ Aldo Di Lello, giornalista e scrittore, per anni apprezzato responsabile delle pagine di cultura, spettacolo e costume del quotidiano Secolo d‘Italia, saggista, studioso di geopolitica, questa mattina era a Roma al convegno di Indipendenza di Gianni Alemanno, cui ha partecipato anche Marco Rizzo di Democrazia Sovrana e Popolare. Ecco che cosa ne ha appena scritto sul suo diario di Facebook ______

ATTENTI A QUEI DUE. Una strana coppia s’avanza in Italia.

Strana sì, ma non assurda, come sarebbe apparsa fino solo a dieci-quindici anni fa. Se il turbocapitalismo ha stravolto il mondo, non si vede perché la politica dovrebbe rimanerne immune. Nuove sintesi sono sempre possibili.

Stamattina ero anch’io all’Hotel Midas di Roma a sentirli. È certo strano assistere allo spettacolo , storicamente inedito, di un pubblico di destra (svariate centinaia di persone) che applaude a scena aperta un vecchio “comunista” non pentito.

Il fatto è che Rizzo parlava di Italia sovrana, di stampa asservita all’establishment economico-finanziario, di intollerabile strapotere delle banche e della finanza. Come fai a non applaudire?

Ha raccontato anche una storiella da ridere su “la Repubblica” che lo ha intervistato, per la prima volta nella sua vita, due volte in due giorni, dopo che si era sparsa la voce della sua partecipazione alla manifestazione organizzata da Alemanno, il cui nuovo movimento si chiamerà “Indipendenza”.

Che vi devo dire? Vediamo come andrà a finire.

Certo è che oggi l’aria del Midas era elettrica, come raramente mi capitava di vedere da anni. Il “fascista” e il “comunista” che prendono applausi insieme in nome dell'”indipendenza” e della “sovranità” dell’Italia sono uno spettacolo meno assurdo di tutte le grottesche immagini che il neocapitalismo ci rovescia ogni giorno davanti gli occhi attraverso i suoi mass media totalitari. ______

