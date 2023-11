ANTEPRIMA ESCLUSIVA IN PUGLIA: MALDARIZZI AUTOMOTIVE PRESENTA MG CYBERSTER

Martedì 28 novembre l’unica tappa del Sud Italia sarà nello showroom di via Apulia a Bari con la prima roadster elettrica

BARI – Anteprima esclusiva in Puglia: Maldarizzi Automotive presenta a Bari la new entry delle roadster: la MG CYBERSTER.

Un evento esclusivo, unica tappa del Sud Italia. Martedì 28 novembre alle ore 19 nello showroom in Via Apulia a Bari si scoprirà la nuova vettura 100% elettrica che vuole celebrare il 100° anniversario di un brand che continua a sorprendere per innovazione.

Nel corso dell’evento sarà presentata la nuova sportiva MG Motor, capace di coniugare l’heritage del brand con un design ed una tecnologia all’avanguardia.

La MG Cyberster scatta da 0 a 100 in 3 secondi. L’accumulatore ha una capacità di 77 kWh, sufficiente per una percorrenza di oltre 500 km, la MG ha buone doti dinamiche, degne di una sportiva di razza. Molto curati anche gli interni della MG Cyberster, un perfetto mix tra tradizione e modernità.

Interverrà anche Mimmo Mazza, direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno, con un focus sull’automotive e la sostenibilità.

Previsto anche un momento aperitivo, un piacevole spazio di networking per permettere di fare rete tra appassionati di motori.

Dal 1979 Maldarizzi Automotive è una delle più importanti realtà italiane del mercato automobilistico, con sedi in Puglia e in Basilicata. L’azienda si occupa di vendita di auto nuove, usate, km0, servizi di assistenza post-vendita, noleggio a medio e lungo termine, assistenza e ricambistica dei più importanti brand automobilistici. Maldarizzi Automotive costruisce cultura sul tema della mobilità per rendere consapevole il consumatore rispetto al servizio offerto, creando innovazione e ispirandosi ai trend di mercato internazionali. Impegno, solidità, professionalità, consapevolezza, disponibilità, trasparenza, innovazione sono i valori che da sempre contraddistinguono la Vision della società. La trasparenza è rivolta a tutti gli interlocutori: clienti, fornitori e partner commerciali. Le concessionarie ufficiali: Lamborghini, Morgan Motor, Mercedes-Benz, AMG Performance Center, Mercedes-Benz V e Vans, smart, MG Motor, Stellantis per FIAT, JEEP, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e FIAT Professional, INEOS Grenadier, Skoda, assistenza per BMW e MINI. Le divisioni: Maldarizzi Multibrand per l’usato garantito e per vetture km0, Maldarizzi 4Business per veicoli commerciali, allestiti e flotte, Maldarizzi Rent per noleggio a medio e lungo termine.

Per maggiori informazioni: www.maldarizzi.com

