DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 27 NOVEMBRE 2023

Buongiorno!‘ ’

Oggi è lunedì 27 novembre 2023.

La Chiesa festeggia i Santi Fecondo e Primitivo.

Da questa mattina siamo in Luna Piena.

In questa fase, la Luna si trova dietro la Terra; uomini, animali, piante percepiscono chiaramente una forza che corrisponde al cambiamento di direzione degli impulsi della luna da crescente a calante. E’ un momento di massima potenzialità dell’energia vitale.

I sonnambuli si muovono nel sonno, le ferite sanguinano di più, si registra un aumento di incidenti e violenza, nascono più bambini.

In giardino, le erbe medicinali colte in luna piena sprigionano maggiori forze, gli alberi ora potati potrebbero morire, la concimazione è più efficace.

Lo stesso tipo di energie della luna piena si ritrova nella fase dell’ovulazione: fertilità, pienezza di energia, sia fisica, sia emotiva.

Cinquantotto anni fa, escalation della guerra del Vietnam: come oggi, il ministero della Difesa chiese al presidente Lyndon B. Johnson, che, per far sì che le operazioni pianificate avessero successo, il numero di soldati americani in Vietnam dovesse essere portato da 120.000 a 400.000.

Proverbio salentino: COSA CA SIGGE MALE NU FACE

Cosa di cui si ha voglia male non fa.

Secondo i nostri vecchi il corpo ci comunica ciò di cui ha bisogno, per cui quando desideriamo qualcosa è meglio che soddisfiamo quella voglia e non pensarci più, piuttosto che resistere e torturarsi.

