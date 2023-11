IN CARCERE PIROMANE PER STALKING

AGNESE CONTINI LIVE CON ESTER AMBRA GIANNELLI A LECCE DOMENICA 26

(g.p.) ______ Domenica 26 novembre, alle 20.00, a Lecce, al Fondo Verri, in via Santa Maria del Paradiso 8, la musicista leccese Agnese Contini (foto sopra), fresca di uscita discografica con il suo primo album strumentale da solista “Dinamiche di volo“, si esibirà in un live accompagnata dal violoncello di Ester Ambra Giannelli (foto sotto). . Ingresso libero. ______ […]