NOVITA’ EDITORIALI / ”Dove nessuno vive”, POESIE DI MASSIMILIANO MARRANI

(Rdl) ______ Esce per i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno la nuova raccolta di poesie di Massimiliano Marrani, poeta, grafico, illustratore e artista bolognese (nella foto) dal titolo “Dove nessuno vive” (100 pagg. 10,40 ero) con in copertina un pastello e olio su carta telata, dello stesso autore.

La struttura di ogni testo consente di realizzare un equilibrio armonico tra la dimensione musicale e l’iconografia del segno, del significante e del significato nella parola posta in versi, evidenziando una straordinaria celerità nel passaggio fluido dall’elemento tangibile a quello astratto, per poi rientrare nella sfera della realtà, la quale si manifesta, in tutti i componimenti di questa silloge, attraverso una profondità di significato.

Dalla nota dell’autore: “A ogni inizio sezione ho inserito alcuni appunti sulla poesia che raccolgo da un po’ di tempo. Mi sarebbe stato consigliato di raggrupparli a parte per non appesantire i testi già dal primo verso e non intimidire il Lettore e forse confonderlo. Credo fosse un consiglio tutt’altro che infondato, ma non m’importa. Mi piace l’idea di presentarli come una sorta di siparietto o piccolo test di tenuta. Nei mesi hanno anche avuto la funzione di tenere viva in me la domanda sul senso che avrebbe scrivere poesia quando è evidente che non interessa quasi a nessuno”.

info link

https://www.massimilianomarrani.com/

I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno info link https://iqdbcasaeditrice.blogspot.com/2023/11/dove-nessuno-vive-di-massimiliano.html

Category: Cultura, Libri