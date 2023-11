NOTE D’ARTE / LA MACCAGNANI DI LECCE OMBELICO DEL MONDO CON LE MOSTRE DI LEONARDO VIOLA E DI MINO DI SUMMA

di Raffaele Polo ______

Come in una sorta di staffetta artistica, alla Galleria Maccagnani di Lecce, in via Vittorio Emanuele 56, si alternano valenti pittori che espongono i propri lavori e sottopongono tecniche e arti tutte valide e condivisibili.

Termina il mese di novembre, fino al 30, tutti i giorni, ingresso libero, la mostra dell’affermato maestro Leonardo Viola

, ormai salentino di adozione, che ripropone le magiche atmosfere, le delicate sfumature dei paesaggi che, da tempo, sono facilmente riconoscibili e unici nel loro genere.

La mano di Viola è tradizionalmente pronta a raccontare cieli, campagne, marine, atmosfere rarefatte che parlano direttamente all’animo e rinfrancano lo spirito.

E la Galleria Maccagnani inizia dicembre con la mostra di Mino Di Summa. Verrà inaugurata venerdì 1 dicembre, alle ore 18.30, la mostra personale di Mino Di Summa , artista originario di Francavilla Fontana, noto a livello internazionale.

Egli offre lo studio dal vero del soggetto, la consapevolezza che nella natura, negli oggetti e nella figura si celano aspetti segreti che solo un occhio attento può svelare, dando vita a dipinti che vanno oltre la stessa realtà rappresentata, raggiungendo l’anima di chi li osserva, emozionando e ricordando la semplicità dell’essere umano e dei suoi sentimenti.

Mino Di Summa è allievo del pittore Luciano Regoli, fondatore della Scuola della Valle di Lazzaro presso l’Isola d’Elba, che persegue la missione di insegnare e tramandare i valori della Grande Pittura, quella classica figurativa italiana sempre più dimenticata, della quale è orgogliosa sostenitrice.

