FUOCНI D’ARTIFICIO IN CONDOMINIO

(e.l.) ______ Questa notte agenti della Polizia di Stato della Questura di Lecce (nella foto), in servizio di controllo del territorio, notavano in periferia due auto e quattro individui all’esterno di esse che sostavano in un piazzale. Fermatisi per un controllo, identificavano un giovane di 28 anni, di Lecce, con precedenti, un giovane di 22 anni, di Nardò,, incensurato; un uomo di 44 anni della provincia di Catanzaro, con precedenti e un giovane di 24 anni originario del Marocco, incensurato, anch’egli residente in Calabria.

I quattro giustificavano la loro presenza esibendo la fattura attestante la cessione di uno dei due veicoli oggetto di controllo, un’ Audi, al 28enne leccese a titolo di noleggio. I poliziotti procedevano allora alla perquisizione delle autovetture, rinvenendo nel bracciolo dell’altra auto, una Renault, la somma di 3850 euro in contanti di cui non riuscivano a dare spiegazioni.

Considerate precedenti indagini condotte in quella zona, si risaliva ad un deposito situato proprio nelle vicinanze della area di sosta dei quattro ragazzi e segnalato come possibile deposito di materiale pirotecnico. Il magazzino risultava essere utilizzato in modo abusivo proprio da parte del ventottenne leccese. Il giovane, invitato ad accompagnare gli agenti per un controllo al suo interno, in modo collaborativo forniva le chiavi del locale per permettere agli agenti di procedere.

All’interno del deposito venivano rinvenuti cinque cartoni contenenti 1455 manufatti artigianali esplodenti. Venivano fatti intervenire quindi gli artificieri che dagli accertamenti esperiti stimavano la presenza nel seminterrato di una quantità di circa 44 chili di miscela pirotecnica. Inoltre tutto il materiale esplodente era ubicato nello scantinato di pertinenza di un condominio, accostato al muro dove, nelle vicinanze vi era la presenza di un gruppo elettrogeno, contravvenendo così a qualsiasi norma e mettendo in grave pericolo la sicurezza pubblica. Pertanto il giovane veniva accompagnato presso gli uffici della Questura per gli ordinari adempimenti e tutto il materiale posto sotto sequestro.

Il ventottenne veniva arrestato e su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica rinchiuso nel carcere di Borgo San Nicola. Per i due residenti nella provincia di Catanzaro è scattato il foglio di via obbligatorio,

