DROGA E ARMI, ATTORE IN CARCERE

(e.l.) ______ Una settimana fa ‐ ma la notizia è trapelata solo oggi ‐ i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato Franco Altavilla, 66 anni, di Brindisi, detto Franco 14, attore comico, con precedenti, trovato in possesso durante una perquisizione in casa sua, di due confezioni di quarantuno e novantasette grammi di hashish, trentotto grammi di cocaina, bustine in cellophane, un bilancino di precisione, una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa e due confezioni di munizioni.

L‘accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione abusiva di armi

Si trova ora nel carcere di Brindisi (nella foto) a disposizione dell‘autorità giudiziaria.

Category: Cronaca