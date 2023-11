MINORENNE PIAZZA BOMBA A BAR

(e.l.) ______ Questa notte i Carabinieri del Comando Stazione di San Pietro Vernotico hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 17 anni (nella foto il Tribunale per i minorenni di Lecce competente per territorio), incensurato, sorpreso da una pattuglia di passaggio in via Cellino mentre stava mettendo una bomba davanti un bar.

E’ accusato di detenzione e porto abusivo di materiale esplodente e di tentato danneggiamento.

Indagini ancora in corso.

Category: Cronaca