“DIVERSITÀ INTERCULTURALE NEL 21° SECOLO: DISABILITÀ E DIRITTO ALLO SPORT”. AL VIA SABATO 2 DICEMBRE LA TERZA EDIZIONE 2023 DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE. A leccecronaca.it NE PARLA LA PROMOTRICE, NICOLETA APOPEI

di Carmen Leo______ “Lo sport è uno strumento importante di inclusione e coesione sociale. Oltre a insegnare le basi del lavoro di squadra, la bellezza dello stare insieme, la necessità di rispettare le piccole regole quotidiane, lo sport promuove una maggiore conoscenza di sé e dell’altro. E quando diviene inclusivo, è l’antidoto più forte che abbiamo a disposizione per vincere qualsiasi tipo di diversità e discriminazione.

Oggi c’è ancora bisogno della parola “inclusione” per specificare ciò che facciamo, ma sarebbe più corretto parlare di neuro diversità: siamo tutti diversi, abbiamo funzionamenti diversi, e questo ci rende unici. Parlare di inclusione è ancora necessario per veicolare il giusto messaggio, ma quando potremo finalmente farne a meno, sarà una vittoria per tutti.

Ogni sport individuale o di squadra, ha in sé grosse potenzialità inclusive, che ruotano attorno tre cardini fondamentali: inserimento, integrazione, inclusione. Sono queste le parole-chiave che fanno parte integrante e imprescindibile della politica del Centro Studi Koinè Europe, che, con questa terza Edizione della Conferenza Internazionale, ha deciso di trattare e approfondire un argomento così delicato ed interessante come quello dello Sport associato alla disabilità”.

Questo quanto ha dichiarato a leccecronaca.it, in un’intervista esclusiva, Nicoleta Apopei (nella foto di copertina), presidente del Centro Studi Koinè Europe, con sedi a Lecce, Melendugno e un INFO POINT a Calimera, in occasione dell’imminente terza edizione della Conferenza Internazionale “Diversità interculturale nel 21° Secolo, che si svolgerà sabato 2 dicembre, dalle ore 16.00 alle 20.00, presso la Sala Conferenze Ionio del Mercure Hotel President, in via Antonio Salandra a Lecce.

La Convention, che nell’edizione di quest’anno porta il sottotitolo di “Il ruolo dell’inclusione nello sport: disabilità e diritto allo sport”, è promossa, appunto, da Koinè Europe con la collaborazione del Lions Club Lecce Messapia e Leo Club Lecce Messapia Distretto 108 AB, e con l’adesione dei Lions Club di Copertino, Maglie, Nardò.

Nel corso della Conferenza verrà affrontato un tema delicato e stimolante, quale quello dello sport associato alla disabilità.

In tale contesto, oltre la presenza di diverse figure istituzionali e relatori di livello internazionale, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere persone straordinarie che, in parallelo alla propria disabilità, si trovano a combattere gli stereotipi negativi di una società ancora per certi versi restia ad una completa politica di inclusione delle diversità, trasformando, in tal modo, le sfide in opportunità di affermazione, riuscendo anche a praticare sport ad importanti livelli.

Si darà voce, inoltre, durante l’importante evento, ad alcuni Clown, quei volontari, donne e uomini, che si prodigano, con grande spirito umanitario ed encomiabile dedizione, per alleviare le sofferenze dei bambini ricoverati nelle corsie ospedaliere.

A dare ulteriore risalto alla pregevole iniziativa, oltre ai tanti relatori che ogni anno decidono di rimandare i propri impegni istituzionali per partecipare al Convegno, significativo e degno di lode è stato il contributo delle varie attività commerciali e associazioni presenti sul nostro territorio, le quali, posizionando presso i propri spazi dei cesti per la raccolta di pacchi regalo, come possono essere i giocattoli da donare a bambini ospitati nelle case-famiglia, hanno aumentato in maniera esponenziale la rete umanitaria, che ogni anno si allarga sempre di più.

“Che lo sport possa essere veicolo di inclusione, nonché occasione di volontariato, sono tante realtà a dimostrarlo. In tutto il mondo, esistono, infatti, organizzazioni “no profit” che, grazie al supporto di atleti normodotati, valorizzano quelli in situazione di disabilità, in tantissime discipline sportive.

La missione di tali associazioni, dedite all’inclusione nello sport, non è mai soltanto quella di offrire a queste persone la possibilità di cimentarsi in un’attività sportiva, ma anche e soprattutto quella di combattere le informazioni distorte, che passano nel sociale in relazione alle loro abilità e alla loro intelligenza motoria. Lo sport è inclusione e rispetto dell’altro, e per questo motivo verranno coinvolte persone con disabilità che non si sono fermate davanti alle barriere che la vita ha messo loro davanti, ma hanno fatto dell’handicap la propria FORZA”.

Bellissime, sentite e accorate le parole di Nicoleta Apopei, a conclusione della nostra intervista. Dimostrano la straordinaria sensibilità di una DONNA a tutto tondo, che sa interpretare le richieste di aiuto di chi si trova in situazioni di svantaggio sociale, e le trasforma in opportunità da offrire alle comunità del territorio salentino, e anche oltre i confini geografici regionali e nazionali.

Con questa importante Convention, Koinè dimostra di non essere solo un Ente di Formazione riconosciuto e affermato, ma di farsi significativo “trait d’union“ tra la Cultura multidisciplinare e l’impegno nel sociale, al fine di promuovere una stretta, e quanto mai indispensabile, collaborazione tra gli Enti pubblici e/o privati, e le “organizzazioni di valori”, che operano senza fini di lucro per risollevare le sorti di chi ha avuto in sorte una disabilità, oppure l’ha acquisita nel corso della propria vita.

Non possiamo che riconoscere l’enorme valore di questo “modus operandi”, esprimendo la nostra soddisfazione e le più sentite congratulazioni alla dottoressa Apopei e a chi la sostiene, tanto dentro il suo entourage di Donne eccezionali, quanto nella società di cui Lei, nonchè il suo Centro Studi Koinè Europe, è ormai eccellenza e merito, riconosciuti e apprezzati.

Category: Costume e società, Cultura, Eventi