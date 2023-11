IL DEGRADO DI UNA PIAZZETTA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il presidente dell’ associazione dei consumatori Adoc Lecce Alessandro Presicce ci manda il seguente comunicato______

Non sono poche le segnalazioni che i cittadini rivolgono alla nostra associazione e ad altri riferimenti locali istituzionali, circa lo stato della piazzetta Paul Harris, sita tra le vie Gramsci e Balsamo, a Lecce. Siamo andati in loco a verificare ciò che molti hanno segnalato ed effettivamente le condizioni in cui versa questa piazzetta sono decisamente non all’altezza del contesto urbanistico in cui è inserita.

Come dimostrano le foto che seguono, la piazzetta appare piuttosto trascurata. Le giostrine per bambini sono ammalorate e in parte vandalizzate. Alcune sono posizionalte in modo illogico pericoloso, come ad esempio lo scivolo fa terminare la corsa del bambino sull’asfalto! La recinzione in legno del parchetto è interrotta in più punti; il marciapiede adiacente è quasi del tutto impercorribile e dissestato sul lato di via Balsamo. Inspiegabilmente, inoltre, sotto gli alberi del parchetto, non vi è una pavimentazione idonea, ma asfalto gettato a caso. Oltre all’impatto estetico dell’asfalto sotto i pini, camminare in questo parchetto risulta difficile e il rischio di cadere è per tutti molto alto per via dei continui dislivelli presenti, dovuti all’alternarsi, appunto, di terra e asfalto.

Basterebbe rimuovere l’asfalto presente nell’area giochi e rimpiazzarlo con una pavimentazione idonea, più decorosa. Un’area, poi, potrebbe essere, poi, attrezzata con gomma antitrauma, più creativa e più sicura. Andrebbero anche piantate delle siepi per abbellire l’area. Ad aggravare ulteriormente questa condizione di disagio è l’assenza un’adeguata illuminazione.

Queste modifiche farebbero la differenza nel rivalorizzare un’area verde di vicinato, preziosa per un quartiere particolarmente privo di aree pubbliche verdi. L’abbandono di un bene collettivo lascia l’amaro in bocca, in particolar modo a coloro che questo spazio lo vivono e vorrebbero vederlo rispettato. Parliamo di famiglie e residenti di ogni fascia d’età che si ritrovano costretti oggi ad evitare l’unico parchetto della zona.

Adoc chiede, pertanto, all’Amministrazione di avviare dei lavori di manutenzione della piazzetta Paul Harris, di curarla e valorizzarla come merita, per far sì che tutti possano viverla di nuovo con serenità.

