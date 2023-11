TRASFERIMENTO ILLECITO DI DENARO

(e.l.) ______ La Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi di vigilanza operati all’interno del porto di Brindisi, ha sequestrato denaro contante per 139.000 euro, in procinto di essere illecitamente trasferito in Albania.

Durante lo svolgimento delle operazioni di imbarco passeggeri ed automezzi, è stato individuato un bus di linea diretto nel Paese delle Aquile a bordo del quale è stato possibile rinvenire l’ingente quantitativo di denaro contante che, suddiviso in mazzette da 10.000 euro avvolte all’interno di sacchetti di cellophane (nella foto), era stato occultato in un doppiofondo ricavato nel vano motore.

Il ritrovamento è stato possibile anche grazie a “Gringo”, un pastore tedesco di 6 anni, specializzato nel fiutare il denaro contante anche se nascosto sulla persona o occultato nei modi più stravaganti ed ingegnosi.

In base ai primi accertamenti, il conducente del veicolo non è stato in grado di giustificare in maniera inequivocabile la lecita provenienza dei capitali ritrovati, motivo per il quale le banconote sono state sequestrate ed il portatore denunciato a piede libero per il reato di ricettazione.

Category: Cronaca