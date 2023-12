ANDREA GUIDO PER LA TUTELA DEI PICCOLI ANIMALI MARINI

Dal consigliere del Comune di Lecce Andrea Guido (nella foto del nostro archivio) di Fratelli d’Italia riceviamo e volentieri pubblichiamo ______

Passa la mozione a difesa dei piccoli animali marini che popolano le acque basse e la battigia del Consigliere Comunale Andrea Guido: dalla prossima estate il Comune dovrà impegnarsi in una compagna di comunicazione tesa alla promozione del rispetto dell’ecosistema marino nella sua interezza.



Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale tenutosi mercoledì 29 novembre, la mozione è stata finalmente accolta con la maggioranza dei voti, dopo diverse bocciature incassate dal consigliere Guido nel corso degli ultimi 12 mesi. L’adesione al Programma Internazionale Bandiera Blu Spiagge 2024 e la candidatura della Marina di San Cataldo ha probabilmente fornito la spinta politica bipartisan necessaria ad un impegno dell’Amministrazione Comunale nella difesa della biodiversità anche in spiaggia. Un aspetto, questo, tenuto in grande considerazione dalla Fondazione FEE Italia.

Esiste, infatti, l’abitudine da parte di molti bambini, durante il loro soggiorno in spiaggia, di catturare

e trattenere, attraverso l’utilizzo di retini e secchielli, piccoli essere viventi marini quali granchi, stelle

marine, patelle, pesci, meduse e altro.

Spesso i genitori di questi bambini percepiscono tali attività come un semplice e innocuo divertimento. Ma questi piccoli animali, anche se successivamente liberati, dopo aver trascorso del tempo in un secchiello sotto il sole, muoiono in poche ore.

“Se tutti i bambini che ogni estate frequentano gli arenili leccesi prendessero anche solo un

piccolo animale al giorno, decine di migliaia di esemplari verrebbero uccisi con il solo fine di

trascorrere mezz’ora di gioco”, fa sapere il consigliere Guido, “Occorrono iniziative concrete tese a garantire il rispetto della biodiversità marina anche in riferimento ai piccoli esseri viventi che vivono nelle acque basse, sugli scogli che fiancheggiano le spiagge, negli anfratti o nei pressi della battigia”.

