CIN CIN CON IL LIBRO SUL COGNAC DI PINO DE LUCA A LECCE DOMENICA 3

Inaugura la nuova collezione titolata ‘Bevande spiritose’ il libro di Pino De Luca, dedicato a ‘Cognac Armagnac & dintorni’ (Il Raggio Verde, 102 pagine, 12 euro) che si presenta nella prestigiosa sede del Grand Hotel di Lecce in via Oronzo Quarta,28 con inizio alle ore 18 di domenica 3 dicembre.

Dialogano con l’autore Francesco Macchia e Raffaele Polo, modera Antonietta Fulvio.

Dopo i successi letterari ottenuti con i suoi avvincenti romanzi che hanno come protagonista Santino Ursini, De Luca offre adesso una più che brillante prova della sua accorta sapienza nel campo enologico e più specificatamente in tutto quello che noi profani definiamo ‘liquori’…

L’agile volumetto si districa tra immagini a colori e fotografie d’autore, a farci comprendere tutta l’importanza di questo argomento di cui poco o nulla si conosce, destinato come è solo agli esperti del settore. Eppure, leggendo ciò che l’avvincente prosa di Pino ci sottopone, scopriamo un mondo ricco di sfaccettature e di interesse, un cammino tra cultura, storia e geografia.

Nella prefazione, del resto, lo stesso autore ci ammonisce: “Noi che fummo materialisti per nascita e cultura, mai abbiamo rinunciato alla nostra spiritualità e, soprattutto, ad essere spiritosi. Qualunque sia il significato che a questa parola si voglia attribuire. Nessuna ambizione enciclopedica, nessun tentativo di classificare e, ci sia concesso, di pontificare. Solo un po’ di conoscenza semplice ma non banale su ciò che non cambia la vita ma può renderla, in alcuni momenti, meno ruvida”.

A domenica, allora e…prosit, Professore!

