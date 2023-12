E ANCHE QUESTO NATALE NIENTE STATUA DI SANT’ ORONZO IN PIAZZA

Riceviamo a volentieri pubblichiamo. L’ufficio stampa del Comune di Lecce ci manda il seguente comicato ______

La realizzazione della copia in bronzo con la tecnica della fusione a cera persa della statua di Sant’Oronzo prosegue nell’atelier della Fonderia Nolana Del Giudice, a Nola, ed è in fase di completamento il processo di fusione dell’ultima tranche dei componenti dell’opera.

Sollecitata dall’Amministrazione comunale sulla data di consegna della copia e sui tempi di collocazione sulla colonna in Piazza Sant’Oronzo, la Fonderia Nolana ha risposto, nella corrispondenza ufficiale intercorsa, che «la consegna dell’opera ai fini della sua installazione definitiva potrà essere eseguita entro la fine del mese di gennaio 2024», aggiungendo che «nonostante il buono stato di avanzamento dei lavori e nonostante la priorità accordata alla realizzazione della scultura, la complessità tecnica che connota le ultime fasi di realizzazione dell’opera, impedisce al momento di offrire certezze», con l’impegno di fornirle non appena il completamento di tutte le parti permetterà di valutare i tempi di assemblaggio e di rifinitura.

L’Amministrazione comunale è ora in attesa di conoscere dalla Fonderia la data esatta di arrivo della copia in città, per poter per tempo organizzarne il posizionamento in cima alla colonna. ______

