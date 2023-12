ASSALTO A TIFOSI BOLOGNESI

(Rdl) ______ Circa un‘ora prima dell‘inizio della partita c‘è stato un assalto di tifosi leccesi contro quelli bolognesi. Circa quaranta di questi ultimi, arrivati in stazione ferroviaria, erano a bordo di un pullman di linea locale che li stava portando nel settore dello stadio di Via del Mare a loro riservato.

All‘improvviso è spuntato un gruppo di ultras giallorossi a volto travisato che ha lanciato pietre e petardi contro il pullman che passava sulla rotatoria di via Carlo Leo e viale Roma.

Il pronto intervento della Polizia di Stato che seguiva costantemente la situazione ha evtato che i due gruppi entrassero in contatto diretto. Non ci sono feriti. Indagini in corso di svolgimento.

