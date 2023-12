L’OPERA ”Histoire du soldat” AL TEATRO COMUNALE DI GALATONE MARTEDI’ 5

(Rdl) ______ Martedì 5 dicembre, alle 20.30, a Galatone, all Teatro Comunale, in via Diaz 48, va in scena l’ensemble Oles (nella foto sopra) diretto da Giovanni Pellegrini, in una particolare esecuzione di Stravinsky, l’Histoire du Soldat. Voce Narrante per Il Narratore-Il Soldato-Il Diavolo sarà di Salvatore Della Villa (nella foto sotto).

Histoire du soldat, è un’opera da camera composta da Stravinskij nel 1918 su libretto in francese di Charles-Ferdinand Ramuz. Essi ebbero allora l’idea di far fronte alla ristrettezza economica in cui si trovano nel 1917 in Svizzera, creando un’opera teatrale ambulante con una rappresentazione semplice che richiedesse pochi strumenti.

Stravinskij, pensando ad una storia burlesca da cantare e recitare, creò un intreccio basato essenzialmente su due racconti, Il soldato disertore e il diavolo e Un soldato libera la principessa ispirate vagamente al mito di Faust. Poiché la rappresentazione doveva essere itinerante, la strumentazione doveva poter essere facilmente trasportabile; per questo motivo Stravinskij scelse tra gli archi un violino e un contrabbasso, tra i legni, un clarinetto e un fagotto, tra gli ottoni una cornetta e un trombone e alcune percussioni con un solo esecutore.

L’opera del grande autore travalica il suo tempo ponendosi nell’ avanguardia musicale del Novecento. La musica è un susseguirsi di varie forme musicali, come la marcia, il concerto, e il corale intessute in una trama compositiva costituita da tante tessere. ______

Costo Biglietto Posto unico € 5

Info e Prenotazioni:

Prenotazione telefonica o con WhatsApp al 329.7155894

I biglietti, una volta prenotati, potranno essere acquistati presso il botteghino del teatro, prima dello spettacolo.

