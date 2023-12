NUOVO SBARCO DI MIGRANTI SULLE NOSTRE COSTE. IN ITALIA E’ EMERGENZA

(Rdl) ______

L’ultimo approdo in Salento, l’11 novembre a Brindisi.

L’emergeza immigrazione incontrollata in Italia è diventata drammatica. Lampedusa è sommersa da arrivi continui. Non ci sono i mezzi per i trasferimenti in altri Comuni, prevalentememte del Nord Italia, come si è fatto finora. Inoltre si allunga la lista dei sindaci che documentano come nei loro centri non sia possibile ospitare più nessuno. In tante città grandi e piccole intere zone sono in balia di giovani allo sbando.

Questa mattina sono arrivate a Brindisi altri quarantaquattro persone, a bordo della Geo Barents, una delle navi dell‘organizzazione non governativa Medici senza frontiere (nella foto) che le ha prelevate in mare al largo delle coste tunisine.

Sono quindi scattate le consuete operazioni di assistenza della Croce Rossa.

