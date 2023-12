DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 4 DICEMBRE 2023

L’OPERA ”Histoire du soldat” AL TEATRO COMUNALE DI GALATONE MARTEDI’ 5

(Rdl) ______ Martedì 5 dicembre, alle 20.30, a Galatone, all Teatro Comunale, in via Diaz 48, va in scena l’ensemble Oles (nella foto sopra) diretto da Giovanni Pellegrini, in una particolare esecuzione di Stravinsky, l’Histoire du Soldat. Voce Narrante per Il Narratore-Il Soldato-Il Diavolo sarà di Salvatore Della Villa (nella foto sotto). Histoire du soldat, […]