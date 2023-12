A MELISSANO IL NATALE SI TINGE DI VERDE!

Ormai è quasi tutto pronto per il carosello di eventi targato Cantiere di Idee, l’associazione di promozione sociale che ha deciso di promuovere il concetto di “Eco-artigianato” come tratto distintivo di una comunità.

Negli eventi, tutti patrocinati dal Comune di Melissano e dalla Regione Puglia, il culto ed il rispetto per la natura e l’ambiente trovano esaltazione in percorsi enogastronomici in cui driver di scelta sono qualità e sicurezza dei prodotti ed in allestimenti ed addobbi tutti accuratamente realizzati con materiali naturali e sostenibili. “Panettoni a Sud” darà il via, l’8 Dicembre, al periodo più magico dell’anno e vedrà, tra musica, buon vino ed artigianato locale, la degustazione di panettoni del “Maestro Artigiano” Giuseppe Zippo, il pasticciere salentino insignito del titolo di ambasciatore del Panettone Made in Salento in Italia e nel Mondo.

Il 16 Dicembre sarà la volta di “Natale in Piazza Vecchia” che, alla sua seconda edizione, vedrà l’inaugurazione di un meraviglioso Presepe in stile salentino, tutto realizzato con materiali naturali ed ecosostenibili. Alla benedizione del Presepe seguirà un assortito percorso enogastronomico e musica dal vivo con i Ninecity.

Ultima fermata è il 6 Gennaio con “Befana nel Borgo”, l’evento studiato per il divertimento di grandi e piccini, che si vedranno immersi in un quadro di attrazioni fatte di musica, truccabimbi ed assortimenti di cioccolate, caramelle e tanto buon cibo.

Category: Costume e società, Eventi