ADDIO A SIMONE D’ADAMO

(e.l.) ______ Questa notte alle 23 a Copertino, nel centro del paese, in via Tenente Colaci, vicino piazza Umberto I, c’è stato un incidente stradale mortale. La vittima è Simone D’Adamo, 29 anni, di Copertino, impiegato. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della Fiat 500 Abarth che guidava (nella foto) e ha urtato violentemente una Renault Megane, parcheggiata per strada, per poi ribaltarsi.

I traumi subiti sono risultati fatali per lo sfortunato giovane, che quando sono arrivati i soccorsi del 118 era già morto a causa della gravità delle lesioni riportate.

Category: Cronaca