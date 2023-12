”Dal prossimo fine settimana a Lecce città bus gratuiti su tutte le linee nei festivi e ogni giorno, dalle 16, navette gratuite per il centro dai parcheggi gratuiti di interscambio” 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’ufficio stampa del Comune di Lecce ci manda il seguente comunicato ______

Dal prossimo fine settimana bus gratuiti su tutte le linee nei festivi e ogni giorno, dalle 16, navette gratuite per il centro dai parcheggi gratuiti di interscambio di Foro Boario, Settelacquare e Area Mercatale. I servizi di mobilità per le feste natalizie del 2023 prenderanno il via l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, e termineranno il 7 gennaio 2024.

L’obiettivo è fornire una alternativa efficiente e gratuita al mezzo privato per raggiungere il centro città, dove, tra le vie addobbate e colorate dalle luminarie, i negozi, i mercatini e le attrazioni musicali, Lecce è pronta ad accogliere migliaia di persone, tra cittadini e visitatori provenienti dalla provincia. I servizi messi a disposizione dal Comune e da Sgm hanno l’obiettivo di ridurre il carico di automobili che convergeranno verso il centro e con esse il traffico e le ricadute negative sulla qualità dell’aria, a beneficio dei residenti e degli stessi visitatori.

Non ci saranno, anche quest’anno, aree del centro interdette al traffico. Ci saranno invece servizi di trasporto pubblico offerti gratuitamente, l’estensione della sosta tariffata alle giornate festive per scoraggiare l’occupazione prolungata degli stalli di sosta e garantire il ricambio, sia a favore dei residenti che dei clienti delle attività commerciali, e l’invito forte da parte dell’amministrazione comunale ad utilizzare il trasporto pubblico o i servizi di sharing per raggiungere il centro e risparmiare lo stress della ricerca del parcheggio.

Dall’8 dicembre, dunque, ogni giorno dalle 16 le navette gratuite collegheranno al centro i parcheggi di interscambio gratuiti di Foro Boario, Settelacquare e Mercato Bisettimanale. Il servizio navetta gratuito sarà attivo fino alle 23 dal lunedì al giovedì e fino alla 1 di notte dal venerdì alla domenica (solo il 24 e il 31 dicembre il servizio terminerà alle 21). Previste due linee: La Linea Verde, con frequenza di 15 minuti, che farà la spola dal Foro Boario (fermata City Terminal) alla Villa Comunale; la Linea Rossa, con una frequenza di 20 minuti, che da Piazza Madre Teresa di Calcutta arriverà in centro, passando per i parcheggi ad uso gratuito del Mercato Bisettimanale (450 posti auto) e di Settelacquare (400 posti auto). A disposizione degli automobilisti anche il parcheggio di interscambio del Foro Boario (350 posti), gratuito nei giorni festivi e, dalle ore 16, nei giorni feriali. La linea R5 sarà sostituita dalla Linea Rossa, dalle ore 16, sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

Le domeniche e i giorni festivi (Immacolata, Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania) su tutti i bus urbani si potrà salire gratuitamente. Si garantirà di fatto il collegamento gratuito con mezzi pubblici da tutti i quartieri verso il centro, e ritorno, dalla mattina alla sera.

Dall’8 dicembre al 7 gennaio, nei giorni festivi, verrà estesa in città la sosta tariffata, con l’esclusione delle aree parcheggio dell’Ospedale Vito Fazzi, dei parcheggi di intercambio del Foro Boario e di Torre del Parco. Sabato, domenica e festivi via Liborio Romano e via Filzi chiuse al traffico dalle 17 alle 22 per la sicurezza del flusso pedonale su via Trinchese. Esclusi residenti, taxi ncc, riders con mezzi a due ruote e possessori di pass CUDE.

«Anche quest’anno il nostro lavoro è finalizzato a mettere i cittadini nelle condizioni di scegliere, proponendo servizi di trasporto pubblico e parcheggio gratuiti che rappresentano un’opportunità sia per i leccesi che per quanti giungono in città dalla provincia per fare acquisti o passeggiare in centro – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – come lo scorso anno, grazie alla presenza in centro di un parcheggio multipiano da 650 posti, il Parkejoo, puntiamo a non limitare la circolazione verso il centro ma solo a garantire la rotazione della sosta, come ci chiedono residenti e commercianti, con il pagamento del ticket per il parcheggio nei festivi. Il Piano è frutto del confronto e della condivisione preventiva con le associazioni di categoria e con la commissione consiliare Mobilità, che ringrazio. Ci impegneremo a farlo conoscere e a incoraggiare sempre più i cittadini a considerare questi servizi come parte integrante delle proprie scelte di mobilità. Ricordo che l’anno scorso nel mese di Natale in bus furono oltre 105mila i passeggeri che salirono sui mezzi, quest’anno puntiamo a fare ancora meglio».

