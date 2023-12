ADDIO A DONATO GERARDI

(e.l.) ______ Questa notte alle 1.30 c’è stato un incidente stradale mortale sulla statale Appia,, in prossimità di Massafra. La vittima è Donato Gerardi, 77 anni, del paese, titolare di un ristorante. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della Peugeot 2008 che guidava (nella foto) e si è schiantato violentemente contro un muretto a secco ai margini della carreggiata.

L‘impatto gli è stato fatale. E‘ morto subito dopo il ricovero in ospedale a causa della gravità delle lesioni riportate. Feriti gli altri due occupanti del mezzo che viaggiavano con lui.

Indagini della Polizia Stradale in corso di svolgimento.

