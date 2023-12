IMMIGRATI IRREGOLARI CON PRECEDENTI RAPINANO UN UOMO IN CENTRO CITTA’ E FINISCONO IN CARCERE

(e.l.) ______ Domenica scorsa — ma se ne è avuto notizia solo oggi, con i provvedimenti dell‘autorità giudizoara — su segnalazione della centrale operativa, una Volante della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio è intervenuta nel centro di Lecce per una rapina nei confronti di un uomo di 40 anni residente i città.

Nella ricostruzione degli inquirenti, dopo una serata passata in compagnia di una coppia di amici, mentre si dirigevano verso la loro abitazine, si accorgevano di essere seguiti a breve distanza da due persone. La ragazza, spaventata, accelerava il passo raggiungendo per prima casa sua e, facendovi ingresso, lasciava socchiusa la porta per permettere al convivente e all’amico di entrare.

Questi nel frattempo venivano raggiunti dai due giovani extracomunitari, uno dei quali minacciava il quarantenne con una bottiglia rotta e poi entrambi lo colpivano con calci e pugni, sottraendogli il cellulare.

La ragazza intanto aveva chiamato il 113 chiedendo l’intervento dei poliziotti che, giunti subito sul posto, raccoglievano le informazioni sui due aggressori e diramavano le ricerche alle altre pattuglie operanti sul territorio che, in poco tempo, davano esito positivo, rintracciandoli a poca distanza dal luogo della rapina. I due identificati di nazionalità gambiana, rispettivamente di 26 e 27 anni, irregolari sul territorio, annoverano diversi precedenti.

I gambiani sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito e trattenuti in stato di fermo, indiziati di reato di rapina aggravata in concorso e considerati pericolosi per la sicurezza pubblica.

Questa mattina la Procura della Repubblica di Lecce ha convalidato il fermo ed i due sono stati rinchiusi el carcere di Borgo San Nicola (nella foto).

Category: Cronaca