ARRIVA LA FIERA DEI PUPI

8 dicembre: inaugurazione Fiera di Santa Lucia e Presepe di Piazza Duomo

Come da tradizione, torna nel chiostro dei Teatini la Fiera di Santa Lucia. La Fiera sarà inaugurata dal sindaco Carlo Salvemini e dall’assessore alle Attività Produttive Paolo Foresio l’8 dicembre alle ore 10.30 con una piccola cerimonia alla quale la stampa è invitata.

Fino al 26 dicembre più di cinquanta espositori tra hobbisti e pupari professionisti, provenienti dalla città e dalla provincia, proporranno le loro creazioni che si rifanno alla tradizione salentina. Per il pubblico ci sarà la possibilità di ammirare e acquistare presepi, pupi in terracotta o figure presepiali in cartapesta. Nei giorni feriali la Fiera di Santa Lucia sarà aperta dalle 9:30 alle 13 e dalle 16:00 alle 20:30 (21:30 il sabato). La domenica orario continuato dalle 9:30 alle 21:30.

L’8 dicembre sarà inoltre svelato il Presepe artistico in Piazza Duomo. La cerimonia si terrà alle 19.15 alla presenza del sindaco Carlo Salvemini e dell’Arcivescovo Monsignor Michele Seccia. Previsto l’intervento del coro dei Cantori di Ippocrate, che intonerà i canti della tradizione natalizia. Anche a questo appuntamento la stampa è invitata a partecipare. ______

