SCOPERTO AUTORE FURTO SACRILEGO

(e.l.) ______ Arriva oggi da Galatina una triste storia sacrilega.

La scorsa settimana il parroco della Chiesa San Pietro e Paolo di Galatina aveva presentato una denuncia/querela dopo aver subito un furto.

Il sacerdote ha raccontato che durante la Santa Messa, si accorgeva che ignoti avevano aperto il Tabernacolo, tentando anche di staccare la porticina rivestita con lamina in argento e si erano impossessati di una Pisside, ovvero un contenitore delle ostie in ottone con coperchio, una teca antica in argento e una lunetta anch’essa in argento.

Il prelato al termine della funzione ha visionato le registrazioni dell’impianto di video-sorveglianza installato all’interno della Chiesa constatando che aveva fatto ingresso in Chiesa un uomo conosciuto qualche giorno prima il quale si era recato in Chiesa per richiedere un aiuto economico asserendo di chiamarsi Alì e di abitare nella vicina frazione di Noha.

Alla luce delle indagini effettate, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Galatina si sono recati oggi presso l’abitazione dell’uomo, 40 anni, con precedenti, che dopo i primi tentennamenti in merito alla sua presenza il giorno del furto all’interno della chiesa, ha poi confessato di essersi impossessato di un oggetto sacro e di averlo in casa.

Gli agenti hanno trovato la Pisside vuota, ma non gli altri due oggetti scomparsi dal Tabernacolo e che l’uomo negava di aver rubato.

Alla luce di quanto accertato, il responsabile è stato deninciato a piede libero e l’arredo sacro restituito al parroco.

