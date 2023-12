A Vele Spiegate 2 A TIRANA

di Roberto Pagliara ______

A Vele Spiegate seconda parte si è svolto a Tirana, come previsto, dall’1 al 4 dicembre scorso. Una iniziativa curata da Creative Industries Tirana e Comune di Tirana, con il sostegno del Comune di Lecce il Consiglio regionale di Puglia e il Comune di Tirana. Gli organizzatori di Lecce sono stati: Andrea Ferreri, Giuliano Mollese, Giorgio Doveri, Nicolò Corrado, Sabrina Abbrescia, le organizzazioni Bfake e Molly Arts Live dall’Italia mentre Qendra e Artit Agimi, Agjencia e Industrise Kreative da Tirana.

Questo è un momento particolare per l’Albania in pieno sviluppo economico ed in forte crescita culturale in atto, sono stati sufficienti quei pochi giorni di permanenza per toccare con mano quale livello di internazionalizzazione abbia raggiunto la capitale Tirana.

Tutto è in movimento, tutto si sta sviluppando ivi compresi momenti di cultura e di svago che rafforzano la già salda amicizia tra i due paesi, Italia e Albania, separati ma uniti dal mare e da una fraterna amicizia ormai consolidata dal tempo.

L’evento di Vele Spiegate non ha avuto l’afflusso di gente che meritava tale da riempire una piazza Scanderberg ma questo non era lontanamente previsto, ha avuto invece quei giusti momenti e contatti con organizzatori ed artisti albanesi che serviranno anche questi a crescere e consolidare forme artistiche comuni dalle quali sicuramente potrà seguire un’altra storia, un altro evento ed uno sviluppo della cultura musicale su entrambe le rive dell’Adriatico.

Da Lecce sono partiti alla volta di Tirana: Chekos Art, Zeboh, Castromassi Fam, Ekos, Ade, Steppo, Diablo Ln, Pizzo One, Tommy Dj, Demkidd.

Da Tirana erano presenti: Grupi i Valleve Popullore Shqiptare, Wicked K & Xenex (Çeta Group), Amor Del Rey, Franko Dine.

Probabilmente la vita del rapper è una vita difficile sin da quando nel Bronx di New York nascevano i primi brani di contenuti sul disagio sociale raccontati alla gente, oggi il rap in Albania è piuttosto evoluto (Noizy, Mozzik, Capital T e tanti altri) anche se bisogna constatare che molti rapper albanesi ma anche Kossovari che hanno influenzato molto il rap albanese, spesso sono all’estero come tanti migranti hanno fatto ma sicuramente col proposito del definitivo ritorno in Albania, è solo questione di tempo.

Quindi benvengano queste iniziative anzi l’auspicio è che se ne facciano altre perché la musica crea unione, mai divisione.

