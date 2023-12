DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 8 DICEMBRE 2023

Buongiorno!

Oggi è venerdì 8 dicembre 2023.

La Chiesa cattolica celebra la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, collegata con le apparizioni di Lourdes del 1858.

Tanti auguri ad Antonio Vinci, che a Grottaglie compie 58 anni, e a Maurizio Madaro, che a Lizzanello ne fa 70. E buon compleanno a Parabita al nostro giovane amico e collega Giuseppe Fracasso.

In giardino, le erbe medicinali colte in luna piena sprigionano maggiori forze, gli alberi ora potati potrebbero morire, la concimazione è più efficace.

Lo stesso tipo di energie della luna piena si ritrova nella fase dell’ovulazione: fertilità, pienezza di energia, sia fisica, sia emotiva.

Come oggi, cinquantasette anni fa, Papa Paolo VI dopo tre anni di lavori chiudeva ufficialmente il Concilio Ecumenico Vaticano II.

Proverbio salentino: A CI NU BOLE TRATTA, FIACCU NU LU TRATTARE, LASSALU TE SULU A GIUDICARE

A chi non vuol trattare, male non lo trattare, lascia che si giudichi da solo.

Come dire che quando i consigli non sono richiesti no vanno dati.

Category: Costume e società