CONGRESSO MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI A LECCE SABATO 9

Giovanni Rizzo,, per conto del Movimento Cristiano Lavoratori, ci manda il seguente comunicato (nella foto, il presidente proviciale Mimino Frisenda)

Il Movimento Cristiano Lavoratori, una delle più importanti organizzazioni di matrice cattolica che opera nel mondo del lavoro, tiene domattina a Lecce il suo 14° Congresso regionale in preparazione di quello nazionale di febbraio 2024, e ne svilupperà il tema: “Lavoro, Responsabilità, Passione – Una nuova semina per ricucire il Paese”.

Il Congresso è organizzato dalla struttura MCL salentina di cui è presidente Mimino Frisenda e sarà ospitato presso EFAL Salento ente di istruzione e formazione, via Massaglia 15/M. Sarà presieduto da Alfonso Luzzi, vicepresidente nazionale MCL. Dopo la Santa Messa celebrata da Cristofaro Palmieri, vescovo emerito di Rreshen in Albania, e dopo i saluti istituzionali, si svolgerà il dibattito seguito dall’elezione del Consiglio regionale del Movimento.

Converranno a Lecce 137 delegati da ogni provincia: 44 da Bari, 18 da Foggia, 46 da Lecce-Brindisi, 29 da Taranto.

Si tireranno le somme dell’attività imponente e impegnativa svolta dal MCL di Puglia che – quale movimento di lavoratori cristiani, di solidarietà, volontariato e promozione sociale senza alcun fine di lucro – viaggia su due piani pur comunicanti. Il primo riguarda la difesa dei valori umani e civici e la diffusione di una cultura cristiana e civile che sostenga e accompagni la convivenza collettiva e individuale; il secondo riguarda i servizi tecnico-giuridici, assistenziali e procedurali resi alla persona e alle famiglie sulla base della gratuità (tra cui CAF, patronato SIAS, formazione EFAL, tempo libero-cultura-socialità con ENTEL),

Per saperne di più

Il Movimento Cristiano Lavoratori è una realtà antica sul territorio: fu costituito nel 1972 e non ha mai conosciuto crisi ma una crescente espansione, tramandando di persona in persona – grazie al carattere cristianamente comunitario – un patrimonio di valori e di opere, laico e ecclesiale insieme.

In Puglia produce decine di migliaia di pratiche di assistenza gratuita in campo previdenziale, fiscale, formativo, sociale e in genere assistenziale.

Fornisce così alla collettività e ai singoli ogni servizio utile ad affrontare la complessità di una società in continuo anche se problematico cambiamento, che spesso investe e determina le necessità quotidiane della persona.

La dottrina sociale della Chiesa è al centro di quest’impostazione, che mira ad assicurare, secondo giustizia, un rinnovato ordinamento sociale e il riconoscimento dei diritti e la soddisfazione delle esigenze spirituali e materiali dei lavoratori.

Lecce, 8 dicembre 2023

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Mimino Frisenda

