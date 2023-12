A MELISSANO IL NATALE SI TINGE DI VERDE!

Ormai è quasi tutto pronto per il carosello di eventi targato Cantiere di Idee, l’associazione di promozione sociale che ha deciso di promuovere il concetto di “Eco-artigianato” come tratto distintivo di una comunità. Negli eventi, tutti patrocinati dal Comune di Melissano e dalla Regione Puglia, il culto ed il rispetto per la natura e l’ambiente […]