“Visioni sul nostro futuro Medioevale”, CONFERENZA A PIU’ VOCI E DIBATTITO A GALATONE DOMENICA 10

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Antonio Giuri, a nome degli organizzatori, ci manda il seguente comunicato relativo alla conferenza a più voci intitolata “Visioni sul nostro futuro Medioevale”, in programma domenica 10 dicembre alle 8.30, a Galatone, al Frantoio Ipogeo di Palazzo Marchesale (nella foto, la moderatrice del convegno Stefania Raganato) _____

L’ossimoro è nel titolo, come nella definizione di “lucida follia”, un fantasma che aleggia sul mondo moderno, così opulento e pauroso. La confusione epocale è la deriva per l’assenza di una “visione” d’insieme, un punto di vista che comprenda l’interezza della vita e del mondo; in tedesco si dice Weltanschauung; in latino si potrebbe tradurre: “ubi maior, minor cessat”, ciò che è piccolo si dissolve in qualcosa che è più grande. Questo modo di ragionare è il faro che guida di notte chi naviga nel mare tempestoso della confusione mentale, individuale e collettiva.

La conferenza del 10/12/23 a Galatone sulla “Nuova Normalità” è un tentativo di affrontare questo argomento in modo multidisciplinare, per disvelare la trama, l’ordito e l’ardire di un complotto concepito ed attuato con il plagio della mitologia metropolitana di turno, dalla Oligarchia globalista per il depopolamento del nostro pianeta, che la medesima entità anonima vuole controllare agevolmente, dopo averlo privatizzato per sé.

L’Entità anonima pretende d’istituire il Nuovo Ordine Universale con le Corporazioni multinazionali che monopolizzano settorialmente ogni produzione, attività, professione, a danno dell’economia locale. Tutto ciò che esula dal loro dominio, grande o piccolo che sia, è aggredito dalla “distruzione creativa”, di tradizione nazista. L’articolo 21 della Costituzione italiana sancisce l’inviolabilità della libertà di stampa. I moderni padroni (e padrini) delle ferriere e del vapore hanno comprato i giornalisti per imporre il pensiero unico delle vaccinazioni di ogni ordine e grado, rese necessarie dalle emergenze di ogni tipo. I burocrati di Bruxelles hanno tradito i principi fondanti l’Unione Europea, trasformandola in un sistema-trappola, un campo di concentramento della fiducia popolare. Lo stesso è accaduto per ONU, NATO, OMS. Si è venuto così a consolidare l’Impero della Menzogna, la cui malvagità supera ogni altro evento infausto nell’intera storia umana.

Nella società patriarcale fondata sulla mitologia della competizione sino alle estreme conseguenze dell’autodistruzione, per motivare ipocritamente un conflitto i Signori-della-Guerra inventano un movente di guerra, denominato “casus belli”. Alcuni esempi di provocazioni e conseguente nuova normalità di turno:

1) attentato di Sarajevo il 28/06/1914 => inizio della Prima Guerra Mondiale il 28/07/1914;

2) attacco giapponese a Pearl Harbor (Hawaii) il 07/12/1941 => Usa nella 2a G.M. l’11/12/1941;

3) attentato alle Torri gemelle N.Y. l’11/09/2001 => Usa invadono l’Afghanistan il 07/10/2001;

4) colpo di Stato in Ucraina il 21/02/2014 => Federazione Russa invade l’Ucraina il 24/02/2022;

5) attacco di Hamas contro Israele il 07/10/2023 => Israele dichiara guerra a Gaza l’08/10/2023.

Dopo vari tentativi falliti, il casus-belli per avviare la “Nuova Normalita” è stato l’Evento-201 del 18/10/2019. Una simulazione di pandemia da coronavirus creato nel laboratorio della realtà virtuale, con la regia di:

–→ Johns Hopkins Center for Health Security che ha ospitato l’evento a New York;

–→ World Economic Forum (WEF), Forum Economico Mondiale con sede a Davos in Svizzera;

–→ Bill & Melinda Gates Foundation, fondazione per progetti filantropici mondiali senza lucro.

L’Evento-201 si è concluso con la raccomandazione di partenariato pubblico-privato, tra governi, per leggiferare sulla sicurezza sociale, con le banche centrali, per sostenere l’economia del prestito e con l’industria farmaceutica, per tutelare la salute pubblica mediante la vaccinazione antivirale obbligatoria. Della stessa strategia fa parte la censura della disinformazione e misinformazione proveniente a loro dire da una minoranza di renitenti alla vaccinazione, classificati nella categoria della “Esitazione Vaccinale”, già dal 2015 a cura dell’OMS.

Questo medesimo organismo internazionale senza fini di lucro ha dichiarato la pandemia da Sars-Cov-2, il coronavirus che causa la malattia Covid-19, l’11/03/2020. Una volta sdoganata la pandemia, tutto è diventato lecito nel nome della salute pubblica. La formula magica è “Nuova Normalità”, da cui Nuovo Ordine Mondiale, Nuova Economia, Nuovo Clima, Nuova Alimentazione, Nuova Emergenza, Nuova Pandemia, Nuova Tecnologia; con la quale iniziare un nuovo girone infernale di privazione della libertà personale e privazioni sensoriali che si traducono nel neologismo “distanziamento sociale” (contactless). L’affermazione della nuova etica sulla tossicità del contatto umano è funzionale per la relazione nella unica realtà concessa come possibile, quella virtuale (gabbia digitale), rinominata “Green”, verde, tipo prezzemolo che va su tutto. In Italia è stato imposto il Green-Pass dal 15/05/2021, un passaporto verde per uscire di casa e lavorare; anche detta certificazione verde Covid-19. È un codice a barre bidimensionale (QR code) con sigillo elettronico qualificato; viene emesso esclusivamente dalla Piattaforma nazionale DGC (digital green certificate) del Ministero della Salute. La certificazione attesta di aver fatto la vaccinazione anti Covid-19 o essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore o essere guariti dalla malattia Covid-19 da non più di sei mesi. Dal punto di vista dei super-miliardari di Davos (Svizzera), l’Umanità parassita il pianeta che per questo deve essere salvato con l’ecologia, cioè le restrizioni all’attività umana nell’ambiente e con lo spopolamento. Per concretizzare lo scopo del Green Pass Globale, stanno progettando la Rivoluzione Blu: radicale controllo sulla distribuzione dell’acqua. Coloro i quali sono l’1% della popolazione mondiale evocano per sé l’accumulazione di ricchezza senza limiti e pianificano lo sterminio dei ¾ di inutili mangiatori di insetti nel piatto, con metodi subdoli, ma efficaci dell’alternanza bastone-carota:

==> Nuova Legislazione che accentra i poteri di ogni ordine e grado nelle Entità Giuridiche internazionali: ONU, OMS, NATO, UE, togliendo sovranità ai singoli Stati nazionali; manipolando l’opinione pubblica con la censura (fact-checking e debunking) e la propaganda dei miti della sicurezza comune e della pace mondiale;

==> Geoingegneria che opera con la manipolazione elettromagnetica del clima e con le Scie Chimiche che sono irrorate nei cieli dei cinque continenti, contengono una miscela micidiale di metalli pesanti che inquinano aria, terra, acqua e schermano i raggi solari per sostituire l’agricoltura con il deserto;

==> Rivoluzione Industriale 4.0 è il sistema dell’intelligenza artificiale che integra l’internet delle cose con l’internet dei corpi umani, organismi geneticamente modificati (OGM) dalla nuova identità eugenetica che li rende trans-umani, definiti come Cyborg (cybernetic organism) bionici (innesto nella biologia di parti elettroniche). La vita del Cyborg è trasparente al controllo, priva del nucleo d’intimità creativa, per cui il Transumanesimo coincide con la schiavitù totalitaria. Per distruggere i comuni mortali ed alimentare l’intelligenza artificiale è necessario il passaggio dalla banda 4G a 5G, quinta generazione della tecnologia senza fili (wireless), cento volte più veloce nel trasmettere i dati elettromagnetici e contemporaneamente capace di cancerogenesi cerebrare;

==> Pandemie Pianificate e Periodiche (Plandemie) usando virus ad RNA ingegnerizzati, cioè modificati geneticamente per il guadagno di funzione più virulenta (gain of function). Sono mutazioni attivanti che potenziano il virus per causare malattie croniche e tumori; per curare i quali, le industrie farmaceutiche (Big Pharma) sono incentivate a produrre ed iniettare vaccini ad RNAm (messaggero) e nanoparticelle che distruggono il sistema immunitario, uccidendo i malati fragili ed ammalando i sani, in modo che le vendite medicinali non si fermino mai, dalla culla alla tomba;

==> Banca Universale (che unifica le banche centrali nazionali e banca mondiale) è l’obiettivo finale del Nuovo Ordine Mondiale (NWO); suo prototipo è la Central Bank Digital Currency (CBDC), per l’abolizione del contante; il Denaro-Dio-Unico priva di significato ogni altra porzione della vita. IL Nichilismo del denaro si materializza nell’illusione monetaria che procede dalla valuta-fiat cartacea (denominata moneta fiduciaria, poiché non ancorata al valore di una materia prima, come oro e argento, ma all’autorità bancaria che la emette) alla moneta elettronica, il cui monopolio bancario sostituisce il contante ed impoverisce le tasche. Chi non ha crediti di ogni ordine e grado è escluso dal sistema bancario garantista dei Consumatori, onnipresente, onniscente, onnipotente e confinato nella casta degli “inutili mangiatori d’insetti nel piatto”. La Plutocrazia (Mammona) è un religione bancaria basata sulla fede nei Crediti da parte dei Credenti, di cui alcuni esempi sono:

→ credito alimentare, credito assicurativo, credito bancario, credito carbonio, credito competitivo, credito culturale, credito familiare, credito formativo, credito genetico, credito lavorativo, credito nazionale, credito politico, credito previdenziale, credito produttivo, credito sanitario, credito scolastico, credito sociale, credito sportivo, credito vaccinale…da dove è iniziato l’Impero della Menzogna. L’odio dei Benpensanti contro i No-vax dovrà placarsi davanti alle evidenze scientifiche.

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo