(e.l.) ______ La Guardia di Finanza della Tenenza di Porto Cesareo ha individuato a Veglie un frantoio sconosciuto al Fisco, dal momento che non aveva presentato le previste dichiarazioni fiscali e conseguentemente non aveva versato le imposte dovute: ricavi integralmente sottratti a tassazione per oltre 2.400.000 euro.

