ADDIO A GIOVANNI DE STEFANO

(e.l.) ______ Ieri pomeriggio alle 16.30 c’è stato un incidente stradale mortale sulla provinciale per San Pietro in Bevagna, in prossimità di contrada Campanedda. La vittima è Giovanni De Stefano, 26 anni, residente a Manduria. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della Opel Corsa che guidava (nella foto) e che si è ribaltata, schiantandosi violentemente ai margini della carreggiata.

L‘impatto gli è stato fatale. E‘ morto sul colpo, schiacciato dalle lamiere dell’auto.

Indagini della Polizia Locale in corso di svolgimento.

Category: Cronaca