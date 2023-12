DELITTO DELL’IMMACOLATA / SVILUPPI

(e.l.) ______ Ci sono due arresti, richiesti dal pm della Procura della Repubblica di Taranto (nella foto) Francesco Ciardo. Il primo riguarda Angelo D’Angela, 27anni, figlio della vittima, che era agricoltore e allevatore. Nella ricostruzione degli inquirenti, è stato lui a sparare, nel corso di un litigio con altre persone, iniziato in un locale e proseguito più tardi per strada, per motivi legati alle attività imprenditoriali di famiglia. Solo che invece di colpire gli altri, ha colpito il padre, recidendogli l’arteria femorale e procurandogli quindi la morte per dissanguamento.

Il secondo arrestato è un uomo di 42 anni del paese.

Indagini del Carabinieri ancora in corso di svolgimento e coperte dal segreto istruttorio. ______

Category: Cronaca