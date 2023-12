MEDICO VITTIMA DI ESTORSIONE

(e.l.) ______ Ieri pomeriggio agenti della Polizia di Stato del commissariato di Mesagne hanno arrestato in flagranza di reato un operatore sanitario del servizio 118, del quale non sono state rese note le generalità, dell’ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana.

Si trova ora nel carcere di Brindisi, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

L’accusa è di estorsione aggravata in concorso, ai danni di un medico, al quale aveva chiesto un’ingente somma di danaro minacciandolo di divulgare un video che lo ritraeva mentre effettuava manovre di soccorso.

La vittima è andato all’appuntamento fissato per la consegna di 1.500 euro in contanti, quale anticipo della richiesta, ma là c’erano anche i poliziotti, che sono interventi non appena il denaro è passato di mano.

