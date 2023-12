DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 10 DICEMBRE 2023

Buongiorno!

Oggi è domenica 10 dicembre 2023.

La Chiesa festeggia San Donato e Santa Eulalia.

Buon onomastico ai tanti nostri amici e lettori che si chiamano Donato.

Oggi è la giornata internazionale per i diritti degli animali, in seguito alla dichiarazione universale dei diritti dell’ animale, approvata dall’ Unesco nel 1978. E’ pure il giorno della consegna dei premi Nobel in Svezia e in Norvegia.

Cinquantasette anni fa, come oggi, al ‘Fillmore’ di San Francisco tenevano il loro primo concerto in pubblico i Grateful Dead, gruppo storio della musica rock.

Proverbio salentino: L’ERBA CA NU BOI, NASCE INTRA L’ERTU TOU

L’erba che non vuoi, nasce dentro all’ orto tuo.

Purtroppo spesso la vita si diverte e ci “regala” situazioni di cui avremmo volentieri fatto a meno.

