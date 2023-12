DELITTO DELL’IMMACOLATA / PARTICOLARI

(e.l.) ______ Si sono appresi oggi nuovi particolari.

La lite, iniziata al circolo dei carrettieri e proseguita più tardi per strada, davanti all’abitazione della vittima, era scoppiata per questioni legate all’organizzazione della festa del paese. A San Marzano di San Giuseppe il 19 marzo, con la tradizionale sfilata dei cavalli da traino (nella foto un’immagine di archivio), è una ricorrenza con radici antiche ed è vissuta ancora oggi da tutta la popolazione come un evento molto importante. _____

Il secondo arrestato è Massimiliano Papari, 42 anni, amico di Angelo D’Angela: era con lui al momento dell’aggressione per strada nei confronti di altre tre persoe, circostanza da cui è scaturito l’omicidio. pe r un colpo di pistola che per errore ha ferito e ucciso il padre, Antonio D’Angela.





Category: Cronaca