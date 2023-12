IL LECCE PER RITROVARE LA VITTORIA

(Rdl) ______ “Il Lecce è estremamente difficile da affrontare per le caratteristiche che ha” ‐ ha detto questo pomeriggio in conferenza stampa della vigilia l’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli (nella foto), che ha poi aggiunto:

“Avversari fastidiosi.

Sono bravi a interpretare il loro gioco, un 4-3-3 che mi piace molto. Li affrontiamo consapevoli di questo, ma vogliamo dare continuità ai nostri risultati. Nello spogliatoio c’è unità di intenti. Abbiamo una rosa intercambiabile, scegliere una formazione o l’altra mi dà le stesse sensazioni e sicurezze“.

L’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa lo aveva preceduto di qualche ora, al Via del Mare, prima della partenza per la Toscana:

“Gli ultimi tre pareggi possono assumere importanza maggiore se diamo seguito a tutto ciò con un risultato pieno. Dobbiamo affrontare la partita mentalmente, come fatto sino ad oggi, eliminando gli errori perché sappiamo che è uno scontro diretto importante per raggiungere l’obiettivo della salvezza il prima possibile. In questa stagione serviranno più punti per salvarsi, e dunque è necessario essere volenterosi e determinati”.



Al Castellani di Empoli si gioca lunedì 11 dicembre, alle 18.30. Arbitra il signor Andrea Colombo di Como.

Category: Sport