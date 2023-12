STAGE DI DIFESA PERSONALE PER DONNE PRESSO L’ATHLON DI LECCE

mv_______Il Maestro Briamo Gaetano terrà uno stage di Difesa personale rivolto alle donne, ma aperto anche ai ragazzi, domani sabato 16 dicembre presso la Palestra ATHLON in via Puccini 32 a Lecce, a partire dalle ore 16,30.

Solo per inciso ricordiamo che Maestro Briamo è ai massimi livelli di diverse discipline e sport da combattimento tra cui il Pankration di cui è un’eccellenza nazionale.

Per informazioni tel.3473485166

