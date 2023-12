DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI 11 DICEMBRE 2023

Buongiorno!

Oggi è lunedì 11 dicembre 2023.

San Damaso.

Sulle ceneri della precedente Comunità Economica, come oggi nel 1991 nasce a Maastricht, in base ai trattati che prendono il nome appunto da questa città olandese, l’Unione europea.

Proverbio salentino: STA FACI LU RETU PETE COMU LI ZUCARI

Stai indietreggiando come i cordai.

Si dice di chi tenta di rimangiarsi quanto promesso per non dover pagare il dovuto, o comunque di coloro che cercano di evitare di pagare il conto, quando è il loro turno di offrire agli amici, sia pure un semplice bevanda al bar.

Category: Costume e società