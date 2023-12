IL Premio iQdB A LECCE VENERDI’ 15

Da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno riceviamo e volentieri pubblichiamo (nella foto Danilo Lucia) ______

Nuovo appuntamento del Premio/Riconoscimento iQdB al Museo Faggiano con i nuovi premiati lo Chef Danilo Lucia (Pasticceria Danny), il Dott. Mirco Turco. il Dott. Luca Russo, la Dott.ssa Adriana Poli Bortone

Torna dunque a Lecce il Premio / Riconoscimento iQdB voluto, realizzato e promosso dalla casa editrice i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno in collaborazione con l’Associazione Horah di Lecce e Overeco Academy and Workshop di Paola Scialpi. Il riconoscimento vuole essere uno strumento senza scopo di lucro non solo per la valorizzazione del top di categoria negli ambiti dell’associazionismo, del volontariato, delle imprese, delle arti e dello spettacolo, ma un momento di dialogo e confronto tra il meglio del meglio che ogni settore della società offre ogni giorno con il proprio lavoro con la propria attività. Ma soprattutto riconoscere con il Premio iQdB quanti portano lustro al Salento nel Salento, ma anche fuori i confini regionali, nazionali e internazionali.

I premiati del nuovo appuntamento previsto il 15 dicembre 2023 al Museo Faggiano di Lecce in via Ascanio Grandi 56 alle ore 18,30 sono : lo Chef Danilo Lucia (Pasticceria Danny), il Dott. Mirco Turco. il Dott. Luca Russo, la Dott.ssa Adriana Poli Bortone

COMUNICATO STAMPA

Nuovo appuntamento per il Premio/ Riconoscimento iQdB …

che parte da Lecce ma guarda al resto del mondo

Torna il Premio/Riconoscimento iQdB che parte da Lecce ma guarda al di là della Puglia e dell’Italia e il 15 dicembre 2023 prenderà corpo con il secondo appuntamento pubblico al Museo Faggiano di Lecce in via Ascanio Grandi 56 alle ore 18,30. Interverranno Grazia Piscopo (Presidente Associazione Horah), Stefano Donno (editore de i Quaderni del Bardo Edizioni e vice presidente Associazione Horah), Paola Scialpi (artista e responsabile del Centro di Ricerca sull’Arte Contemporanea Overeco Academy). Gli ospiti di questo appuntamento: Adriana Poli Bortone, Luca Russo, Mirco Turco, Danilo Lucia

I PREMIATI E RELATIVE MOTIVAZIONI:

Adriana Poli Bortone : “ Donna Professionista Autorevole di Grande Spessore Umano. Politica Impegnata e Determinata, già Parlamentare, Eurodeputata e Senatrice della Repubblica. Nei tempi e nella Storia Sindaco della Città di Lecce in cui ha Lasciato Orme di Infinito Affetto. L’Onorevole Adriana Poli Bortone, ha Saputo Coniugare al Bene della Comunità una Lungimiranza Esemplare per una Visione Politica di Equilibrio e di Larghe Prospettive Mediterranee, Così Presentando un Modello di Saggezza e di Pace Tra i Popoli del Sud del Mondo.“

Luca Russo: “ Vigile e Attento Professionista per il Benessere dei Cittadini. Il Dottor Luca Russo, ha Saputo Legare con Imprescindibile Determinazione, la Voce Corale di Frange Sociali richiedenti Attenzione e Ascolto, portando l’Onestà di Vita a paradigma Ideale per una Sincera ricerca fra Giustizia e Volontariato partecipando come Socio Fondatore alla Costituzione delle Associazioni Onlus quali “Salento nel Cuore e S.o.S Family” Capaci di Arricchire il Territorio Salentino di Umanità, Etica Culturale ed Estetica.”

Mirco Turco: “ Psicologo Pragmatico e Criminologo Forense con Esperienza Pluriennale. Il Dottor Mirco Turco, si è Specializzato in diversi Campi della Psicologia, Privilegiando il Benessere individuale, le Attività di Ricerca e Formazione per il Lavoro e le Risorse Umane. Criminologo di Alto Profilo nella Comunicazione Strategica e non Verbale, nel Tempo ha Ribadito il suo Impegno Editoriale e Informativo nella Divulgazione culturale della Psicologia come Scienza dell’Anima sul Territorio Salentino, Nazionale e Oltre.”

Danilo Lucia – “Professionista di Grande Talento. Il Maestro Pasticcere Danilo Lucia, Titolare della Caffetteria-Pasticceria “Danny” di Lecce , conosciuto per il Suo Primato nelle Creazioni Gourmet nel territorio Leccese, ha Saputo con la Sua Maestria, radicata nella Tradizione Salentina e nella Ricerca per il Benessere, riportare Vittorie Nazionali Importanti come nell’Edizione del “ Concorso 2019 Cake Star” Travalicando una Notorietà non solo Territoriale. Riformatore di Ricette tradizionali Salentine nelle Alternative per Intolleranze Alimentari, ha Voluto essere Innovativo nella Creazione del “ Pasticciotto Inferno “ per Palati Smaliziati , Mordaci e Arditamente Peccaminosi .”

“Sono molto lieto di dare il via ad un Riconoscimento – dichiara l’editore Stefano Donno editore de I Quaderni del Bardo Edizioni – che sarà un punto di partenza fondamentale per far conoscere realtà incredibili (partendo dal piccolo artigiano per arrivare alla multinazionale) che con il loro lavoro hanno raggiunto notevoli traguardi puntando sulla qualità, sulle idee innovative, sul marketing strategico, sull’abnegazione verso il prossimo, sulla cultura e l’arte”

“L’obiettivo principale della nostra associazione – dichiara Grazia Piscopo Presidente dell’Associazione Horah – è la Conoscenza come fonte di sapere, e quindi tutte le nostre attività dai corsi di formazione sino agli incontri culturali hanno da sempre avuto questo principio ispiratore. Quando l’editore de I Quaderni del Bardo Edizioni ci ha proposta di collaborare non potevamo non sentirci in perfetta sintonia con questo progetto”

“Offrirò con piacere al Premio iQdb la mia consulenza – sottolinea Paola Scialpi curatrice di Overeco Academy and Workshop centro di ricerca sull’arte contemporanea – per tutte le candidature riguardanti il settore dell’arte e della critica d’arte mettendo al servizio l’esperienza accumulata in ambito didattico e professionale”

Le candidature aperte ad ogni settore imprenditoriale e della società civile salentino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, possono pervenire specificando il motivo della segnalazione (anche attraverso sitografia, rassegna stampa o invio di curricula) alla mail della casa editrice i Quaderni del Bardo Edizioni iquadernidelbardoed@libero.it

Lo staff della casa editrice in collaborazione con gli associati dell’Associazione Horah e Overeco Academy and Workshop centro di ricerca sull’arte contemporanea di Paola Scialpi, valuteranno le candidature e in relazione al numero delle segnalazioni per candidato verranno scelti i protagonisti per ogni appuntamento la cui data verrà comunicata tempestivamente

Info link

https://premioiqdb.blogspot.com/

