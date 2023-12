IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA ANTONIO LEO HA PRESENTATO LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DEL LICEO SCIENTIFICO COSIMO DE GIORGI DI LECCE: AL VIA IL 13 DICEMBRE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’ufficio stampa della Provincia di Lecce ci manda il seguente comunicato ______

l Liceo scientifico “Cosimo De Giorgi”compie 100 anni di vita e si prepara a festeggiare questa importante ricorrenza con un ricco programma di eventi che si snoderà per tutto l’anno scolastico.

Le iniziative celebrative, patrocinate dalla Provincia di Lecce e da Regione Puglia, Comune di Lecce e Università del Salento, sono state presentate oggi a Palazzo Adorno, dal vicepresidente della Provincia di Lecce Antonio Leo, dal dirigente scolastico del Liceo De Giorgi Raffaele Capone con i docenti Antonio Rollo e Rosa Magarelli.

La cerimonia di apertura del Centenario dello storico Liceo scientifico si svolgerà mercoledì prossimo 13 dicembre, nel Teatro Apollo, a Lecce, in due distinti momenti. Si inizia alle ore 10 con i saluti delle autorità istituzionali, tra cui, il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e, a seguire,l’intervento del professor Antonio Leaci, ordinario di Matematica presso l’Università del Salento, sul tema “Cent’anni di cultura scientifica”. Questa prima parte della cerimonia vedrà la partecipazione delle classi quinte del Liceo e sarà seguita in diretta streaming da tutti gli altri studenti presenti a scuola.

L’evento inaugurale proseguirà, a partire dalle ore 19, con il concerto della DG Orchestra, diretta dai professori Massimiliano Cananà e Luciana Apollonio. Sul palcoscenico, in particolare, si esibiranno gli studenti Rocco Mastrolia e Carlo Chiappini (chitarristi), Giovanni Falcicchia (pianista) e Danilo Novembre (vocalist). Nel corso della serata, inoltre, saranno consegnati gli attestati di merito agli studenti che si sono distinti nelle diverse competizioni disciplinari nazionali ed internazionali.

“Cento anni sono un traguardo importante per il Liceo che porta il nome di uno scienziato che ha fatto tanto per la storia della nostra provincia, lasciando testimonianze stupefacenti della sua ricerca e attività scientifica. Il Liceo De Giorgi è ormai una scuola solida che si è affermata negli anni, formando tanti professionisti di livello”, ha evidenziato Antonio Leo, vicepresidente della Provincia di Lecce.

“Siamo orgogliosi del percorso che il De Giorgi ha fatto in questi 100 anni di vita. Sentiamo il dovere di commemorare non solo per ricordare quanto è stato realizzato ma anche per continuare ad alimentare il nostro impegno nell’attività di formazione per il futuro. Il programma del Centenario coinvolgerà anche ex studenti ed ex docenti, ai quali vogliamo, in qualche modo, restituire ciò che hanno dato alla scuola e a tutto il territorio”, ha dichiarato Raffaele Capone, dirigente scolastico del Liceo De Giorgi.

Fondato nel 1923 con il nome di “Regio Liceo Scientifico”, nell’ambito della Riforma scolastica attuata dall’allora ministro della Pubblica istruzione, il filosofo Giovanni Gentile, che creò questo indirizzo di studi, il Liceo leccese è stato il primo Liceo scientifico in Puglia. Con Regio Decreto del 13 marzo 1924, venne intitolato allo scienziato locale Cosimo De Giorgi.

La prima sede del Liceo, dall’anno scolastico 1923-24, fu l’edificio costruito nei primi anni del ‘900, nel piazzale antistante la Villa Comunale (attuale via Garibaldi), inizialmente adibito a caserma e perciò dotato di spesse grate per le finestre. Nel 1929 venne inaugurato un busto in bronzo raffigurante lo scienziato, opera dello scultore Antonio Bortone, che fu collocato nel piazzale recintato davanti all’ingresso dell’istituto, ma venne rimosso durante la guerra e destinato alla fusione.

Nel primo anno scolastico la popolazione studentesca ammontava a 126 alunni, di cui 119 maschi e solo 7 femmine, ripartiti in 4 classi della sez. A e 2 della B. L’inadeguatezza degli ambienti, le malsane condizioni igieniche e l’incremento della popolazione scolastica resero necessario, dal novembre 1957, il trasferimento ad una nuova sede appena costruita, l’attuale Sede Centrale su Viale De Pietro, grazie al tenace impegno personale del preside Vittorio Maradei. Il costante aumento delle iscrizioni negli anni ’60 portò alla creazione di sedi distaccate: la prima a Tricase, poi a Copertino, Nardò e Galatina, successivamente autonome, ma anche all’uso di altre sedi a Lecce.

Con la sua attuale popolazione studentesca di oltre 1400 alunni, ripartiti in 20 classi della sede centrale e 33 della succursale, oggi il De Giorgi rappresenta una rilevante espressione del tessuto storico-culturale e socio-economico del Salento e un costante punto di riferimento nel panorama dell’istruzione secondaria superiore della provincia di Lecce.

Il suo percorso formativo, mirato ad un equilibrio fra il patrimonio umanistico-letterario e l’innovazione scientifico-tecnologica, continua a riconoscersi nel metodo dell’esperienza interdisciplinare e nei valori morali di Cosimo De Giorgi.

