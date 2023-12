“Lo shopping a Lecce è una festa”. PARTE LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE PER IL COMMERCIO LOCALE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’ufficio stampa del Comune di Lecce ci manda il seguente comunicato ______

Una campagna di comunicazione multicanale, con manifesti, inserzioni e contenuti social sponsorizzati per invitare i cittadini leccesi e della provincia a scegliere il commercio locale per i propri acquisti natalizi. L’amministrazione comunale, grazie al Distretto Urbano del Commercio – cofinanziato da Comune e Regione Puglia – con Confcommercio e Confesercenti, esprime il proprio sostegno ad un comparto fondamentale dell’economia leccese, quello del commercio di vicinato, che contribuisce a conferire vivacità, sicurezza, benessere alla città e che punta in particolare sul periodo natalizio per contrastare la concorrenza delle piattaforme multinazionali per gli acquisti online.

“Lo shopping a Lecce è una festa. Vivi la magia del Natale in città e sostieni il commercio locale” è il claim della campagna: l’esperienza dell’acquisto nei negozi di vicinato di Lecce è una festa anche perché allietata dalle numerose iniziative culturali e di spettacolo che la città offre a quanti percorrono le vie del centro addobbate a festa: da giorni infatti, sono presenti giocolieri, artisti di strada, musicisti, fiere e mostre che insieme alle luminarie contribuiscono a creare un’atmosfera piacevole e stimolante. Un valore aggiunto non riproducibile online.

«I negozi di vicinato sono servizi fondamentali per la comunità, contribuiscono a rendere i nostri quartieri più belli, attrattivi e sicuri, rappresentano in molti casi anche la memoria storica dei quartieri nei quali sorgono – dichiara l’assessore alle Attività Produttive e Spettacolo Paolo Foresio – con questa campagna invitiamo i cittadini leccesi e della provincia a riflettere attentamente nel momento in cui si apprestano a fare un acquisto, pensando alle ricadute che un gesto semplice può generare per la comunità. Acquistare dai negozi di vicinato significa fare qualcosa in più che procurarsi un bene da consumare o regalare. Significa sostenere una impresa locale, i lavoratori, il proprio quartiere e la propria città. Con questa campagna l’amministrazione comunale insieme al Duc ha inteso dare un segnale forte di sostegno al commercio locale perché crediamo che il futuro della città passi dal futuro dei suoi negozi e dalla capacità che avremo di continuare a rafforzare la vocazione commerciale della nostra amata Lecce, che esercita e deve continuare ad esercitare un richiamo fortissimo per tutta la provincia salentina e oltre».

