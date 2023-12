CAMPIONATO RIEPILOGO E COMMENTI

(Rdl) ______ La quindicesima giornata comincia venerdì notte con il match clou dello Stadium, in cui Juventus batte il Napoli 1 ‐ 0, decide Gatti (nella foto) al 51‘. Dopo quello di venerdì scorso a Monza, un altro gol decisivo per il difensore di Rivoli, alle porte di Torino.

Sabato pomeriggio, Verona e Lazio fanno 1 a 1.

Sabato sera, a Bergamo Atalanta batte Milan 3 ‐ 2, col gol decisivo capolavoro di tacco di Muriel nel recupero finale.

Sabato notte, a Milano, Inter batte Udinese 4 ‐ 0, Çalhanoglu su rigore, Dimarco, Thuram, Lautaro, e controsorpasso in testa alla classifica. Dietro, c‘è già il vuoto.

Pranzo della domenica servito a Frosinone e Torino, tutto in bianco, finisce 0 ‐ 0

A seguire fino a notte Monza ‐ Genoa, Salernitana ‐ Bologna e Roma ‐ Fiorentina.

A Monza è 1 ‐ 0, il gol di Mota al minuto 83 fa fare ai padroni di casa un bel salto in alto in classifica.

Il Bologna in zona Champion League, la Salernitana staccata in fondo alla classifica, dopo la vittoria esterna 1 ‐ 2.

Roma e Fiorentina finiscono 1 a 1, ma i padroni di casa rimangono in nove dopo le espulsioni di Zalewskipria e poi di Lukaku.

Ed eccoci alle due ultime partite che chiudono il turno di lunedì.

Di Empoli – Lecce abbiamo riferito ampiamente a caldo a parte.

Cagliati ‐ Sassuolo finisce 2 ‐ 1, non ci posso credere, ancora una volta il Cagliari la ribalta nei minuti del recupero finale, segnando due volte, al 94‘ con Lapadula e al 99‘ con lo specialista Pavoletti.

La CLASSFICA in testa vede delinearsi una sfida a lungo termine per lo scudetto fra Inter e Juventus, poi già staccate le altre lotteranno per gli altri due posti in Champion League.

In coda la situazioe è tutta in divenire, al momento è messa peggio la Salernitana.

Lautaro domina incontrastato la CLASSIFICA MARCATORI, con 14 gol alla quindicesima giornata, una media pazzesca.

Il campionato non farà soste durante le oramai imminenti festività e concluderà il girone di andata, dunque metà percorso, alla Befana, col nuovo anno.

PROSSIMO TURNO sedicesima giornata, match clou la sfida fra le attuali due squadre al quarto posto, Roma e Bologna, il Lecce gioca al Via del Mare contro il Frosinone sabato 16 alle 15.00. ______

