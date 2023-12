LA SICUREZZA DEI CARABINIERI NEI CENTRI URBANI SALENTINI ANCHE IN GRANDE UNIFORME STORICA

Anche quest’anno, in procinto delle Festività Natalizie, il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce ha pianificato, per le vie dei Centri Storici dei comuni salentini, appositi servizi di prevenzione per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e agli esercenti. Tali servizi vedono impiegati numerosi militari dell’Arma territoriale e delle Squadre Operative di Supporto con pattuglie a piedi affiancate da Carabinieri con autovetture di servizio. L’obiettivo è incrementare il livello di sicurezza in occasione delle festività che, come noto, attirano nei centri storici salentini, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, numerosi residenti e turisti affascinati dai mercatini e dalle suggestive luci natalizie. Ad allietare le vie del centro storico di Lecce, in occasione del ponte dell’Immacolata, il servizio di sicurezza nel capoluogo è stato effettuato da due Carabinieri in Grande Uniforme Storica che, a piedi, hanno pattugliato il centro cittadino creando così un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. I passi cadenzati dei militari, accompagnati dal suono dei loro stivali e dall’inconfondibile rumore delle sciabole che dondolano al fianco, hanno permesso ai presenti di vivere un viaggio nel passato della Benemerita. Famiglie, bambini e anziani, oltre ad ammirare le luci natalizie, si sono avvicinati con entusiasmo ai Carabinieri in Grande Uniforme Storica per scattare foto e chiedere informazioni. I militari hanno risposto alle domande dei più curiosi, raccontando particolari della loro uniforme e della storia dei Carabinieri. Analoghi servizi saranno disposti per tutto il periodo delle prossime festività sia nel centro storico del capoluogo che nelle cittadine salentine con maggiore affluenza di visitatori

Category: Cronaca