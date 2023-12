LE SCUOLE SALENTINE CONTINUANO AD “IN…CANTARE I BORGHI” DEL LECCESE. LA RASSEGNA PROVINCIALE “LE SCUOLE IN…CANTANO I BORGHI”. A leccecroaca.it PARLANO LE DIRIGENTI SIMONETTA TEMPESTA ED ELISABETTA DELL’ATTI

di Carmen Leo______ “Sono molto felice di aver inaugurato, proprio a Trepuzzi, sede dell’istituto comprensivo TITO SCHIPA, che orgogliosamente rappresento, la prima data della manifestazione ‘Le Scuole In…Cantano i Borghi – Es_TRAP_oliAmo Musica e Parole – IV Edizione 2023/2024’ condivisa dall’UST di Lecce. Per l’occasione, abbiamo creato una Rete di scuole denominata “Insieme per il territorio” che lo scopo di promuovere e valorizzare la pratica musicale, la riscoperta del patrimonio artistico, e il rispetto della cultura della legalità, in linea con gli obiettivi proposti dalla Rassegna provinciale.

Le scuole che hanno aderito all’iniziativa sono: IC “Costantino Soz” Polo 1 di Trepuzzi, DD Vincenzo Ampolo Surbo, IC “Elisa Springer” Surbo, IC “Peppino Impastato” Veglie, IC Squinzano e IC Novoli.

Un grande applauso va a tutti gli alunni e alunne, che con i loro talenti si sono espressi in canti e cori natalizi, anche attraverso il genere Trap, tematica parallela dell’edizione di quest’anno, e che hanno saputo accogliere le scolaresche degli altri istituti proponendosi come novelli ciceroni, per far conoscere le bellezze del nostro borgo.

Il mio ringraziamento speciale va al dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Ambito VI di Lecce, Mario Trifiletti, al vice presidente della Provincia di Lecce, Antonio Leo, che sono gentilmente intervenuti ad inaugurare la Rassegna, al sindaco Giuseppe Taurino e all’Amministrazione Comunale di Trepuzzi, che ha patrocinato e supportato l’organizzazione dell’evento, nonché alle docenti di tutte le scuole, che hanno sapientemente coordinato la manifestazione e alle colleghe dirigenti che si sono messe in gioco, assieme a me, in questa bellissima iniziativa”.

Così, Simonetta Tempesta (nella foto sopra) dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Tito Schipa” di Trepuzzi, intitolato al notissimo tenore e attore salentino, definito “l’usignolo di Lecce”, in un’intervista esclusiva a leccecronaca.it., esprime la sua immensa soddisfazione nell’aver ospitato a Trepuzzi, sede dell’istituto da Ella diretto, l’apertura della quarta edizione della Rassegna artistico-musicale-culturale “Le Scuole In…Cantano i Borghi 2023/24”, promossa da cinquantacinque istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella provincia leccese, e svoltasi, per l’intera mattinata di ieri, lunedì 11 dicembre, nell’ampia Piazza Margherita del comune del nord Salento.

Qui, gli alunni e alunne dei sette istituti partecipanti si sono esibiti in performance canore e orchestrali sul tema natalizio e sul genere RAP e TRAP, giacché all’importante Manifestazione di quest’anno è stato dato il sottotitolo di “Es_TRAP_oliAmo Musica e Parole”, al fine di sensibilizzare i ragazzi e le ragazze, che compongono la popolazione studentesca salentina, ad una profonda ed opportuna riflessione sui delicati temi delle dipendenze da sostanze stupefacenti, alcol e fumo, sui disagi sociali legati ad esse, trattati proprio dai rapper e trapper, i cantanti di questi due particolari generi musicali molto amati dai giovani e diversamente giovani.

“Sono davvero molto contento di essere qui oggi e di poter partecipare a questa giornata che avvia un Progetto che è ormai divenuto un appuntamento costante nel panorama delle scuole della provincia di Lecce, Le Scuole In…Cantano i Borghi, al punto da essere giunto alla quarta edizione. C’è una grande attesa e partecipazione da parte di tutte le scuole del territorio, che quest’anno son ben cinquantacinque, le quali lungo i prossimi dieci giorni realizzeranno le proprie manifestazioni in giro per tutta la provincia leccese. Mi piace pensare che le scuole possano essere, da questo punto di vista, un importante e significativo riferimento culturale per il Salento e, in tal modo, possano contribuire a conoscere, scoprire e riscoprire aspetti di questi meravigliosi luoghi che, probabilmente, non sono ancora noti nemmeno a chi li abita da sempre.

Questa Rassegna riunisce alcuni elementi importanti, quali indubbiamente l’educazione alla cultura musicale da parte delle nostre scuole, un tema sul quale c’è grande interesse manifestato dagli stessi istituti, che richiedono sempre più numerosi l’attivazione di nuovi percorsi ad indirizzo musicale.

Anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’appuntamento ormai annuale della Settimana Nazionale della Musica a Scuola, riconosce all’insegnamento e apprendimento di questa disciplina un ruolo e un’importanza centrale nella formazione umana e didattica degli alunni e alunne.

Come Ufficio Scolastico Territoriale siamo ben lieti di apportare il nostro contributo, sostenendo, condividendo e diffondendo questa pregevole iniziativa.

Ringrazio il sindaco Taurino per aver messo a disposizione questa magnifica piazza del comune di Trepuzzi, colorata dai volti allegri e vivaci dei ragazzi e ragazze partecipanti, come anche le dirigenti e tutti i docenti e le docenti che hanno reso possibile la buona riuscita dell’evento odierno”.

Questo quanto dichiarato dal dott. Mario Trifiletti (al centro nella foto), dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Ambito VI di Lecce, al momento del saluto istituzionale di apertura della Kermesse, con protagoniste assolute le scuole.

La Manifestazione provinciale, che è stata condivisa e diffusa per l’appunto UST di Lecce, con il patrocinio culturale della Regione Puglia – Assessorato alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale – nella persona dell’assessore Sebastiano Leo, della Provincia di Lecce, e di tutti i Comuni cui afferiscono le scuole partecipanti, si svolgerà dall’11 al 23 dicembre, nei diversi siti scelti dalle stesse scuole.

Tutto il Salento, dall’estremo nord all’estremo sud del tacco d’Italia, toccando i Comuni di LECCE, TREPUZZI, CAPRARICA, NARDÒ, MONTERONI, GALLIPOLI, PRESICCE/ ACQUARICA DEL CAPO, GALUGNANO DI SAN DONATO, GALATINA, FRIGOLE, OTRANTO, TUGLIE, CASTRO, CARMIANO, TRICASE, MAGLIE, COLLEPASSO, LEQUILE, SANTA CESAREA, MATINO, ALLISTE, MELISSANO, SANNICOLA, BORGAGNE, MELENDUGNO, ALEZIO, RACALE, SPECCHIA GALLONE, SAN CESARIO DI LECCE, SAN CESARIO DI LECCE, CALIMERA, CASARANO, DEPRESSA, nel corso di questa e della prossima settimana sarà animato da esibizioni corali, coreutiche, drammaturgiche, orchestrali, e da mostre di manufatti a cura degli alunni e alunne degli istituti interessati nell’iniziativa.

Le Scuole In…Cantano i Borghi nasce, nel 2019, con l’intento di valorizzare la pratica musicale nelle scuole, come momento di inclusione delle diversità e aggregazione tra pari, dando valore aggiunto alla conoscenza di borghi, castelli, chiese, piazze, palazzi, monumenti di interesse storico e culturale del territorio salentino, con una particolare attenzione anche alla tradizione gastronomica natalizia autoctona, col fine ultimo di riscoprire le comuni radici culturali e territoriali.

“Le Scuole In…Cantano i Borghi” è l’iniziativa territoriale che potrei definire il ‘fiore all’occhiello’ della Scuola salentina, impegnata nella condivisione d’intenti di promuovere i talenti dei ragazzi e ragazze che la compongono, valorizzando le discipline performanti, quali i linguaggi artistico- musicali, teatrali ed espressivi, al pari delle discipline formative, in sintonia con il paradigma culturale, formativo ed antropologico che promuove i ‘saperi della mano destra e i saperi della mano sinistra’, secondo quanto affermava il Bruner, tutti fondamentali a promuovere il pieno ed armonioso sviluppo della persona umana.

Le scuole incantano, rianimano, riaccendono i nostri borghi, cuore pulsante della nostra identità salentina, con la gioia, l’entusiasmo, l’energia sprigionata dalle voce dei nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze, attraverso la musica, linguaggio universale per eccellenza che crea condivisione di valori. Un ‘popolo’ festoso, che in questi giorni sta uscendo dalle aule scolastiche per portare allegria e competenza tra le piazze, nelle viuzze addobbate a festa, facendo vivere così la magia del Natale, i valori della fratellanza, della pace, della solidarietà, dell’inclusione.

Esprimo un sentito ringraziamento all’UST di Lecce per aver promosso anche quest’anno la pregevole iniziativa, a tutte le istituzioni intervenute, che collaborano con le scuole per la buona riuscita di queste manifestazioni, alla collega Simonetta Tempesta, dirigente della scuola capofila della Rete Insieme per il Territorio, che ha visto le sette scuole dell’area Lecce Nord aprire la rassegna a Trepuzzi, al personale scolastico che crede e svolge con passione e competenza la propria professione, con l’ augurio a tutti Noi di mantenere sempre vivi l’entusiasmo e l’amore per i nostri ragazzi”.

Con questo personale contributo, Elisabetta Dell’Atti, (sopra nella foto), dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Novoli, scuola polo di riferimento nel coordinare l’iter burocratico per la Manifestazione Borghi 2023/2024.

Grazie alle opportunità che questo progetto offre alle scuole di sperimentare le abilità e competenze innate o conseguite in campo artistico-culturale, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, opportunamente stimolati e supportati da docenti e dirigenti scolastici, con la proficua collaborazione del personale ATA e delle famiglie, motivati e appassionati, allieteranno, con voci soavi e i melodiosi suoni dei loro scintillanti strumenti musicali, le manifestazioni organizzate in tutte le date in programma.

“Saluto e ringrazio per l’invito il sindaco Taurino, le dirigenti, i e le docenti della bellissima Rete di scuole ‘Insieme per il territorio’, costituitasi appositamente per questa pregevole iniziativa, che non solo incanta, ma anche promuove il nostro territorio salentino attraverso l’operato di cinquantacinque scuole. Mi auguro che la Rassegna “Le Scuole In…Cantano i Borghi” possa proseguire anche negli anni a venire, perché gli affascinanti Borghi, che costituiscono il pregio territoriale e culturale del Salento, hanno bisogno di continuare a vivere e far vivere le proprie realtà a chi viene a visitarle da fuori confine regionale, ma anche a chi, pure essendo salentino, ancora non le conosce. La Musica è lo strumento espressivo che meglio sa trasmettere le emozioni degli alunni e alunne delle scuole salentine. Esprimo a tutti gli Auguri più sentiti e calorosi da parte mia e dell’intera Amministrazione Provinciale, che anche quest’anno ha patrocinato l’iniziativa.”

Con questo sentito intervento, Antonio Leo (nella foto sopra), vice presidente della Provincia di Lecce, ha concluso i saluti istituzionali e dato il via alle performance degli studenti.

Tutti coloro i/le quali vorranno vederne e, soprattutto sentirne delle belle, perché le scuole salentine sanno fare tanto e bene, nell’ottica della condivisione delle buone pratiche musicali, e non solo, sono invitati a visitare i Borghi in menzione, tutti adornati a festa, in attesa di quello che è, indubbiamente, il periodo più magico e scintillante dell’anno.

Per gli appassionati, dunque, della Musica di ogni genere, che in questa speciale occasione saranno deliziati, addirittura “In…Cantati”, dai più celebri temi natalizi e dai versi e note sul genere RAP/TRAP, o semplicemente per i più curiosi, pubblichiamo, con questo nostro, il programma completo delle Manifestazioni della Rassegna Le Scuole In…Cantano i Borghi – Es_TRAP_oliAmo Musica e Parole – IV Edizione 2023/2024.

