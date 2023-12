VASTA OPERAZIONE DI POLIZIA, SGOMINATI DUE GRUPPI DELLA SACRA CORONA UNITA, ARRESTI, PERQUISIZIONI, SEQUESTRI

(e.l.) ______ Alle prime luci dell’alba è scattata una vasta operazione della Polizia di Stato, diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Lecce, sui territori di San Pietro Vernotico, Squinzano e Trepuzzi con l’impiego di oltre cento uomini, per l’esecuzione di numerose misure cautelari e perquisizioni nei confronti dei presunti aderenti a due gruppi secondo l’accusa dedita a traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi, sotto il controllo di frange storiche della Sacra Corona Unita.

Nella ricostruzione degli inquirenti, il primo gruppo faceva riferimento a Salvatore Perrone, detto “Friculino”, il secondo ai fratelli Fabrizio e Gimmi Annis, e al loro uomo di fiducia Massimiliano De Marco..

Inoltre Salvatore Perrone, ritenuto a capo dell’intera organizzazione, avrebbe imposto il prezzo della marijuana, hashish, cocaina ed eroina da lui trattate, in modo pressoché esclusivo,e le quote dei proventi dello spaccio da destinare ai carcerati delle famiglie storiche della Sacra Corona Unita.

Le emergenze investigative hanno altresì dimostrato che i due gruppi dell’associazione avevano la disponibilità di armi ed esplosivi, così come dimostrato dall sequestro di un fucile mitragliatore israeliano di tipo IMI Uzi, una pistola colt automatica avente matricola abrasa e due caricatori, una pistola calibro 7 e una pistola calibro 38 a canna corta ed altro esplosivo, occultati in luoghi ignoti per evitare che venissero scoperte nel corso delle perquisizioni.

Nella giornata odierna, contestualmente agli arresti, sono state eseguite perquisizioni personali e domiciliari. Oltre alle armi, soo stati seqestrati 100.000 euro in contanti, seicento grammi di marijuana e quattro grammi di cocaina.

Sono quattordici le persone arrestate e portate in carcere.

Salvatore Perrone, 57 anno, di Trepuzzi; Massimiliano De Marco, 52 anni, di San Pietro Vernotico; Carlo Coviello, 46 anno, di Trepuzzi; Stefano Elia, 48 anni, residente a Casalabate; Marcella Mercuri, 47 anno, di Sannicola; Alessio Catania, 39 anni, di Trepuzzi; Luana Perrone, 39 anni, di Trepuzzi; Vincenzo Catalano, 44 anni, di Trepuzzi; Massimiliano Renna, 49 anno, di Trepuzzi; Antonio Monticelli, 45 anni, di Campi Salentina; Luigi Giordano, 52 anni, di San Pietro Vernotico; Raffaele Pietanza, 42 anni, di San Pietro Vernotico; Cesare, detto Alberto, Sorio, 36 anno, di San Pietro Vernotico; Giovanni Caputo, 41 anno, di San Pietro Vernotico.

Risultano indagati a piede libero: Fabrizio Annis, 42enne di San Pietro Vernotico; Gimmi Annis, 41enne di San Pietro Vernotico; Maurizio Carratta, 58enne di Brindisi; Giampaolo Elia, 23enne di Torchiarolo; Elvis Gabaj, 36enne cittadino albanese residente a Trepuzzi; Cristian Lazzari, 40enne di Trepuzzi; Maria Dayana Marchello, 28enne di Lecce; Mosè Monticelli, 28enne di Novoli; Marco Palma, 32enne di San Pietro Vernotico; Alessio Serratì, 30enne di San Pietro Vernotico; Mauro Vitale, 30enne di San Pietro Vernotico.





