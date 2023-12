VIA CAGLIARI PISTA DA MOTOCROSS

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il consigliere comunale Andrea Pasquino, del gruppo consiliare “Lista Congedo Sindaco”, ci manda il seguente comunicato ______

Gravi problematiche di sicurezza e di decoro urbano in Via Cagliari (zona 167A), più che

una strada sembra una pista da motocross. Il Sindaco intervenga immediatamente

In data odierna, a seguito delle numerose segnalazioni, ho effettuato un sopralluogo in Via Cagliari , una via della zona 167A abbastanza trafficata che conduce al Parco Madre Teresa di Calcutta, purtroppo ad oggi del tutto abbandonata da questa amministrazione comunale.

Dal sopralluogo ho potuto constatare di persona le problematiche di sicurezza e di decoro urbano in cui versano via Cagliari e le vie limitrofe. Dalle foto allegate si può notare come la strada presenta degli avvallamenti, dei rialzi e delle buche, da sembrare più che una strada una vera e propria pista da motocross. Le radici degli alberi hanno sollevato, e, in alcuni tratti, addirittura spaccato il manto stradale.

Il manto stradale stravolto dalle radici degli alberi è un problema comune in molte strade della nostra città, ma nel caso di via Cagliari il manto stradale è talmente disconnesso da creare notevoli problemi agli automobilisti, motociclisti e ciclisti che percorrono tale via sono costretti a fare zig-zag, invadendo la corsia opposta, per cercare di evitare le buche del manto stradale.

Alla luce di quanto segnalato e lamentato dai residenti di Via Cagliari (documentato dalle foto allegate), ho proceduto in data odierna a presentare una “Interpellanza”, che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, nella quale chiedo al Sindaco Salvemini e all’Assessore competente di adottare misure utili e tempestive per mettere in sicurezza e rendere più dignitosa Via Cagliari, in quanto la scarsa cura di marciapiedi e strade, oltre a compromettere il decoro e l’immagine della città e a pesare sulle casse comunali in caso di risarcimenti dei danni causati da eventuali incidenti, mette a serio rischio l’incolumità dei cittadini.

