“Magie d’Opera”  A LECCE VENERDI’ 15

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L‘ Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento ci manda il seguente comunicato ______

COMUNICATO STAMPA CONCERTO “Magie d’Opera”TEATRO APOLLO – LECCE– 15 DICEMBRE ORE 20.45

Venerdì 15 dicembre concerto della OLeS dedicato alle Magie d’Opera con il baritono Vittorio Prato e la soprano Silvia Susan Rosato Franchini (nella foto). Anche questa volta sarà il Teatro Apollo di Lecce ad accogliere la bellezza della musica proposta dalla compagine Orchestrale Sinfonica di Lecce e del Salento. In replica il concerto sarà riproposto a Galatone al Teatro Comunale il 16 dicembre.

In programma Overture e Intermezzi d’opera e arie e duetti Rossini, Verdi, Puccini, Leoncavallo, Bizet. Le voci Vittorio Prato, baritono di fama internazionale, e Silvia Susan Rosato Franchini, soprano che ha al suo attivo una più che pregevole attività concertistica in Italia e all’estero

Vittorio Prato, è riconosciuto specialista del repertorio belcantista. E’ per certo una delle voci del suo registro tra le più interessanti della sua generazione. Ha studiato, dopo il diploma in pianoforte e clavicembalo, con Ivo Vinco e Luciano Pavarotti, quindi con Dmtryt Vdovin e Sherman Lowe. Si è esibito in tutti i più prestigiosi teatri in Italia e Europa, ed ha avuto tra i direttori di Orchestra Daniel Oren, Riccardo Muti, Gianluigi Gelmetti. Il suo repertorio è estemamente vasto, lirico e concertistico: da Monteverdi agli autori del ‘900.

Silvia Susan Rosato Franchini ha studiato e si è specializzata con artisti di fama internazionale, come Maurizio Picconi, Mariella Devia, Barbara Frittoli. Ha vinto numerosi e prestigiosi premi e borse di studio. Si è misurata in opere inedite e contemporanee, tra queste “La presa di Otranto” composta dal maestro Francesco Libetta rappresentata con successo a Lecce, ai Cantieri Teatrali Koreja, ma anche per lei il repertorio spazia da Monteverdi a Mozart a Puccini e, come detto, ai contemporanei

La “bacchetta” è Felipe Aguirre. Colombiano ha iniziato giovanissimo a suonare il pianoforte, ha inanellato nella sua carriera molteplici prestigiose direzioni, in particolare in Austria. Qui ha studiato per divenire, appunto, direttore d’orchestra e poi ha con successo guidato ensamble orchestrali in contenitori di alto livello, come ad esempio la Konzerthause di Vienna. Da anni lega la sua attività musicale alla ricerca musicologica e filosofica, concretizzatasi in convegni e seminari in ambito accademico europeo, nonché nella pubblicazione libri e articoli di estetica musicale.

Inizio ore 20.45 ( Biglietto Int.€ 15,00, rid. € 10,00 per over 65, gruppi 8, docenti, anche su vivaticket.com) Si chiede cortese diffusione del presente



Category: Cultura, Eventi