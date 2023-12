DASPO A TIFOSO DEL TAURISANO

(e.l.) ______ I fatti da cui scaturiscono i provvedimenti odierni del Questore di Lecce risalgono allo scorso 26 novembre, allorquando un tifoso della compagine calcio del Taurisano veniva immortalato nelle fasi preparatorie e successive al lancio di ordigno esplodente verso il varco d’ingresso dell’impianto sportivo “Luigi Perrotta” di Taurisano, poco prima dell’avvio dell’incontro di calcio “TAURISANO-COPERTINO”, ragione per cui lo stesso veniva denunciato in stato di libertà per lancio di materiale pericoloso.

L’attività condotta dagli investigatori del Commissariato di Taurisano (nella foto) , che hanno visionato i filmati registrati dalla Polizia Scientifica, ha consentito l’individuazione del responsabile che era stato già denunciatoo lo scorso 22 ottobre durante la partita “Taurisano-Galatone” per reati di oltraggio, minaccia e violenza a pubblico ufficiale.

Allo scopo di salvaguardare il pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive, il Questore di Lecce, ravvisando la possibilità che l’appartenente al locale gruppo ultras possa reiterare comportamenti considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha emesso nei suoi confronti il DASPO, con il quale si impedisce al tifoso di accedere o stazionare nei pressi dell’impianto sportivo “Luigi Perrotta” di Taurisano per tre anni, e l’Avviso Orale con cui è stato formalmente invitato a tenere una condotta conforme alla legge.

Category: Cronaca